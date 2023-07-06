yemenexam com رابط نتائج الثانوية العامة صنعاء 2023 اليمن وجميع المحافظات وزارة التربية والتعليم

يحصل الآلاف من الطالبات والطلاب على نتائج الثانوية العامة صنعاء 2023 اليمن التي ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم اليمن عن ظهور نتائج بعض الطلاب عبر الموقع المخصص للحصول على النتائج، ولهذا سوف نقدم لكم خطوات الحصول على Www yemenexam com النتائج ثالث ثانوي من خلال موقع الوزارة، والمزيد من التفاصيل عنها خلال الفقرات التالية.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

صرحت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميًا بخصوص نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس خلال العام الحالي لكافة طلاب الصف الثالث الثانوي بدولة اليمن وجميع المراحل وهي كالتالي:

إعلان نتيجة الطلاب من الصف الأول حتى الرابع وذلك يوم الخميس الموافق 22 يونيو.

يوم الجمعة الموافق 23 يونيو هو موعد إعلان نتائج الطلاب من الصف الخامس حتى الثامن.

ويوم السبت الذي يوافق 24 يونيو حددته الوزارة لإعلان عن نتائج الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر.

وبينما تكون إعلان نتائج الثانوية العامة في جميع المسارات خلال شهر يوليو.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بالاسم صنعاء

يستطيع الطالب اتباع عدد من الخطوات التي تساعده على الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالاسم اليمن جميع المحافظات، وتتمثل في الآتي :

الانتقال إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمن.

Www yemenexam com النتائج ثالث ثانوي

الضغط على نتائج الطلاب.

إدخال المرحلة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ملأ جميع البيانات الخاصة بالطالب، والتحقق من صحتها.

الضغط على عرض النتيجة.

وتبدو بعد ذلك النتيجة بشكل مفصل، حيث تعرض درجات كل طالب في كل مادة دراسية .

ومن المقرر إعلان أسماء اوائل الثانوية في اليمن عبر الموقع بمجرد اعتمادها من قبل وزير التعليم اليمني، وسوف تقام لها حفلا يحضره عدد كبير من القيادات التي لها شأن كبير في الوزارة، وبالإضافة إلى أولياء الأمور، ونتمني لجميع الطلاب بالتوفيق.

نتائج الثانوية العامة بالاسم اليمن

يتابع كل الطلاب والطالبات الان عمليه البحث عن رابط استخراج النتائج من خلال المنزل وذلك عن طريق كتابه اسم الطالب الرباعي او البيانات الاخرى المطلوبه وذلك بعد زياره موقع منظومه الامتحانات في اليمن حيث يتم الاعلان عن نتائج العام الحالي في وسط ترقب كبير من الطلبه والطالبات في جميع انحاء الجمهوريه