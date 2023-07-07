رابط الاستمارة الإلكترونية moi-jobs.iq رابط وزارة الداخلية مديرية ادارة التطوع وشروط التقديم

يبحث الكثير عن موعد التقديم للتطوع بوزارة الداخلية كما انه تم الإعلان عن التقديم والذي تم خلال شهر يونيو الماضي، فقد تم الاعلان من قبل إدارة التطوع بوزارة الداخلية العراقية عن الموعد الجديد للتقديم والشروط والمستندات المطلوبة ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط وزارة الداخلية مديرية ادارة التطوع.

رابط وزارة الداخلية مديرية ادارة التطوع

تم التصريح من قبل مديرية إدارة التطوع عن بداية فترة التقديم للتطوع للعمل في قوى الأمن الداخلية حيث انه يتم فتح باب التقديم في الفترة من 4 يوليو 2023 حتى 7 يوليو 2023، وتم البحث عن رجال الأمن للعمل لمدة ثلاث سنوات براتب يصل إلى 500 ألف دينار شهرياً، وتم التقدم بالطلب عدد 37100 وظيفة، منها 36100 وظيفة مخصصة للذكور و 1000 وظيفة مخصصة للإناث.

رابط التقديم للتطوع بالداخلية العراقية 2023

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

ملئ استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة كاملة وصحيحة.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة بي دي إف.

الحصول على رقم الطلب للاستعلام عن نتائج القبول.

إرسال رسالة بمكان وموعد إجراء اختبارات القبول على رقم الهاتف المسجل بالبيانات.

شروط التسجيل على التطوع وزارة الداخلية العراقية

أن يكون المتقدم عراقي من أبوين عراقيين.

الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية والمتوسطة.

يكون حسن السمعة والسلوك وقويم الأخلاق.

ألا يقل العمر عن 18 عام ولا يتعدى 22 عام.

ألا يكون محكوم علية في جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

لا يكون محكوم عليه في قضية إرهابية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتطوع