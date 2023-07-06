رابط فحص نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم الدورة الأولى وزارة التربية السورية

فحص نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم ، شهدت الساعات الاخيرة اعلان وزارة التربية والتعليم السورية اعتماد نتائج الباك في سوريا ويعمل الكثير من الطلاب بالوقت الحالي للحصول علي النتيجة في ظل الكثير من العمليات المكثفة من البحث، وجدير ان منذ ان انتهي الطلاب من اداء عملية الامتحانات وتعمل وزارة التربية والتعليم علي عملية التصحيح بالوقت الحالي وحتي اكدت المصادر انها انتهت من التصحيح وجاري الكشف عن النتائج بالاسبوع القادم، ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير النتيجة فور الكشف عنها من قبل وزارة التربية والتعليم .

نتائج البكالوريا حسب الاسم

من خلال هذا المقال التالي يستطيع الطلاب الان الحصول علي نتائج البكالوريا في سوريا الدورة الأولي وذلك من خلال الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم السورية للإستعلام عن النتائج في مختلف المحافظات السورية اون لاين .

المحافظة حالة النتائج نتائج البكالوريا محافظة دير الزور قريباً نتائج البكالوريا محافظة الحسكة قريباً نتائج البكالوريا 2023 محافظة ريف دمشق قريباً نتائج البكالوريا 2023 محافظة درعا قريباً نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة طرطوس قريباً نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة اللاذقية قريباً نتائج البكالوريا 2023 محافظة الرقة قريباً نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة حمص قريباً نتائج البكالوريا 2023 محافظة حلب قريباً نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة دمشق قريباً نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة حماة قريباً نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة السويداء وادلب قريباً

معدلات القبول في السنة التحضيرية للسنوات السابقة

يوضح الجدول التالي معدلات القبول لتكون معلومات استرشادية لطلاب البكالوريا 2023 في سوريا

الدفعة السنة عام موازي الأولى 2015 2267 – الثانية 2016 2280 – الثالثة 2017 2270 – الرابعة 2018 2301 – الخامسة 2019 2308 2275 السادسة 2020 2332 2310 السابعة 2021 2339 2318 الثامنة 2022 2338 2313 التاسعة 2023

رابط نتائج البكالوريا 2023

ويمكن للطلاب الحصول علي النتيجة من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy واجراء الاستعلام عن النتائج الامتحانية وكذلك نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم أو رقم الاكتتاب في مختلف المحافظات السورية وذلك من خلال الخطوات التالية: