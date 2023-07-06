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رابط فحص نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم الدورة الأولى وزارة التربية السورية

احمد عليمنذ 17 دقيقة
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فحص نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم ، شهدت الساعات الاخيرة اعلان وزارة التربية والتعليم السورية اعتماد نتائج الباك في سوريا ويعمل الكثير من الطلاب بالوقت الحالي للحصول علي النتيجة في ظل الكثير من العمليات المكثفة من البحث، وجدير ان منذ ان انتهي الطلاب من اداء عملية الامتحانات وتعمل وزارة التربية والتعليم علي عملية التصحيح بالوقت الحالي وحتي اكدت المصادر انها انتهت من التصحيح وجاري الكشف عن النتائج بالاسبوع القادم، ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير النتيجة فور الكشف عنها من قبل وزارة التربية والتعليم .

نتائج البكالوريا حسب الاسم

من خلال هذا المقال التالي يستطيع الطلاب الان الحصول علي نتائج البكالوريا في سوريا الدورة الأولي وذلك من خلال الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم السورية للإستعلام عن النتائج في مختلف المحافظات السورية اون لاين .

المحافظةحالة النتائج
نتائج البكالوريا محافظة دير الزورقريباً
نتائج البكالوريا محافظة الحسكةقريباً
نتائج البكالوريا 2023 محافظة ريف دمشققريباً
نتائج البكالوريا 2023 محافظة درعاقريباً
نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة طرطوسقريباً
نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة اللاذقيةقريباً
نتائج البكالوريا 2023 محافظة الرقةقريباً
نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة حمصقريباً
نتائج البكالوريا 2023 محافظة حلبقريباً
نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة دمشققريباً
نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة حماةقريباً
نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة السويداء وادلبقريباً

معدلات القبول في السنة التحضيرية للسنوات السابقة

يوضح الجدول التالي معدلات القبول لتكون معلومات استرشادية لطلاب البكالوريا 2023 في سوريا

الدفعةالسنةعامموازي
الأولى20152267
الثانية20162280
الثالثة20172270
الرابعة20182301
الخامسة201923082275
السادسة202023322310
السابعة202123392318
الثامنة202223382313
التاسعة2023

رابط نتائج البكالوريا 2023

ويمكن للطلاب الحصول علي النتيجة من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy واجراء الاستعلام عن النتائج الامتحانية وكذلك نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم أو رقم الاكتتاب في مختلف المحافظات السورية وذلك من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع وزارة التربية السورية “النتائج الامتحانية”
  • اختيار نتائج البكالوريا الدور الأولى 2023 والمتابعة.
  • اختيار الشعبة التي ينتمى إليها الطالب.
  • ثم اختيار المحافظة من القائمة المنسدلة بالموقع.
  • ثم كتابة رقم الاكتتاب للطالب (رقم الجلوس).
  • ثم أخيراً الضغط على أيقونة “البحث”
  • والذي بدوره يتم الإعلان عن درجات الطالب والنتائج.

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احمد عليمنذ 17 دقيقة
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