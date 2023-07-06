رابط فحص نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم الدورة الأولى وزارة التربية السورية
فحص نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم ، شهدت الساعات الاخيرة اعلان وزارة التربية والتعليم السورية اعتماد نتائج الباك في سوريا ويعمل الكثير من الطلاب بالوقت الحالي للحصول علي النتيجة في ظل الكثير من العمليات المكثفة من البحث، وجدير ان منذ ان انتهي الطلاب من اداء عملية الامتحانات وتعمل وزارة التربية والتعليم علي عملية التصحيح بالوقت الحالي وحتي اكدت المصادر انها انتهت من التصحيح وجاري الكشف عن النتائج بالاسبوع القادم، ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير النتيجة فور الكشف عنها من قبل وزارة التربية والتعليم .
نتائج البكالوريا حسب الاسم
من خلال هذا المقال التالي يستطيع الطلاب الان الحصول علي نتائج البكالوريا في سوريا الدورة الأولي وذلك من خلال الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم السورية للإستعلام عن النتائج في مختلف المحافظات السورية اون لاين .
|المحافظة
|حالة النتائج
|نتائج البكالوريا محافظة دير الزور
|قريباً
|نتائج البكالوريا محافظة الحسكة
|قريباً
|نتائج البكالوريا 2023 محافظة ريف دمشق
|قريباً
|نتائج البكالوريا 2023 محافظة درعا
|قريباً
|نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة طرطوس
|قريباً
|نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة اللاذقية
|قريباً
|نتائج البكالوريا 2023 محافظة الرقة
|قريباً
|نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة حمص
|قريباً
|نتائج البكالوريا 2023 محافظة حلب
|قريباً
|نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة دمشق
|قريباً
|نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة حماة
|قريباً
|نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم محافظة السويداء وادلب
|قريباً
معدلات القبول في السنة التحضيرية للسنوات السابقة
يوضح الجدول التالي معدلات القبول لتكون معلومات استرشادية لطلاب البكالوريا 2023 في سوريا
|الدفعة
|السنة
|عام
|موازي
|الأولى
|2015
|2267
|–
|الثانية
|2016
|2280
|–
|الثالثة
|2017
|2270
|–
|الرابعة
|2018
|2301
|–
|الخامسة
|2019
|2308
|2275
|السادسة
|2020
|2332
|2310
|السابعة
|2021
|2339
|2318
|الثامنة
|2022
|2338
|2313
|التاسعة
|2023
رابط نتائج البكالوريا 2023
ويمكن للطلاب الحصول علي النتيجة من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy واجراء الاستعلام عن النتائج الامتحانية وكذلك نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم أو رقم الاكتتاب في مختلف المحافظات السورية وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع وزارة التربية السورية “النتائج الامتحانية”
- اختيار نتائج البكالوريا الدور الأولى 2023 والمتابعة.
- اختيار الشعبة التي ينتمى إليها الطالب.
- ثم اختيار المحافظة من القائمة المنسدلة بالموقع.
- ثم كتابة رقم الاكتتاب للطالب (رقم الجلوس).
- ثم أخيراً الضغط على أيقونة “البحث”
- والذي بدوره يتم الإعلان عن درجات الطالب والنتائج.