هنٌا رابط استمارة التقديم على وزارة الداخلية بصفة عقد 2023 جميع المحافظات العراقية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء،عن فتح باب التطوع على ملاكها بصيغة عقد….تعتبر وزارة الداخلية في العراق من أهم الوزارات التي تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وتعتمد الوزارة بشكل كبير على العمل التطوعي لتحسين خدماتها وتعزيز عملياتها الأمنية. ومن أجل ذلك، تم إطلاق استمارة التطوع في وزارة الداخلية العراقية، والتي تهدف إلى جذب المتطوعين المؤهلين للمساهمة في تحسين عمل الوزارة وتعزيز أمن البلاد.

رابط استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية

وتتيح استمارة التطوع في وزارة الداخلية العراقية فرصة للشباب العراقي للمساهمة في خدمة وطنهم، وتعزيز العلاقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية في البلاد. ويمكن للمتطوعين الذين يرغبون في الانضمام إلى هذه التجربة الفريدة، تعبئة الاستمارة المخصصة وإرسالها إلى الوزارة.

رابط استمارة التطوع بصفة عقد

نوفر لكم اعزائنا الراغبين بالتقديم على وزارة الداخلية العراقية رابط الاستمارة في جميع المحافظات العراقية:

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة ذي قار

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=90

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة الديوانية

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=92

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة بغداد الرصافة

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=104

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة بغداد الكرخ

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=103

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة الانبار

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=102

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة نينوى

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=101

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة كركوك

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=100

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة صلاح الدين

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=99

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة ديالى

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=98

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة واسط

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=97

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة بابل

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=96

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة كربلاء المقدسة

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=95

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة النجف الاشرف

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=94

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة المثنى

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=93

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة ميسان

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=91

استمارة التطوع بصفة عقد على محافظة البصرة :

‏https://moi-jobs.iq/order.php?id=89.

شروط التقديم على وزارة الداخلية بصفة عقد

أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًّا وأن يكون لديه أبوان عراقيّان. الشخص يكون في سن ما بين الثامنة عشرة والثانية والعشرين، وذلك بناءً على حساب العمر من تاريخ 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2001. حسن الأخلاق والسمعة والسلوك. الامتثال لمتطلبات اللياقة البدنية والسلامة الصحية والتحقيق في استخدام المخدرات. في حالة عدم وجود أحكام صادرة ضده في جريمة غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة إرهابية أو أي جرائم أخرى، وفقًا لأمن الدولة الداخلي والخارجي. أن يملك فقط شهادة الابتدائية والمتوسطة.

وتعد استمارة التطوع في وزارة الداخلية العراقية خطوة هامة في تعزيز العمل التطوعي وتحسين الخدمات الأمنية في البلاد، ونحن بدورنا نشجع الشباب على اغتنام هذه الفرصة والمساهمة في خدمة وطنهم.