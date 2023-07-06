استعلم الآن نتائج الثالث متوسط في العراق 2023 وزارة التربية العراقية في جميع المحافظات

لا تزال عملية البحث مستمرة بشكل مكثف في الفترة الحالية عن نتائج الثالث متوسط داخل محافظات العراق، حيث كشفت وزارة التربية العراقية عن الانتهاء من عمليات التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات الطلاب والطالبات للصف الثالث متوسط 2023 دور أول، حيث إن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة لجميع الطلبة بكل هذه المحافظات نظرًا لأنها تحدد مستقبل الطالب للمرحلة الدراسية المقبلة، وفي السطور التالية نوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2023

بدأت امتحانات الصف الثالث متوسط في كافة محافظات العراق باليوم الأول من شهر يونيو 2023 وتم الانتهاء منها في 17 يونيو 2023، لتبدأ بعدها عملية رصد الدرجات بكل دقة ووضوح، ووفقًا لتوجيها وزير التربية العراقية، فإنه جاري سرعة الانتهاء من كافة النتائج ليتم رفعها بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا التابع للوزارة، وفي هذا سنوضح لكم كيفية الحصول عليها كما في الفقرة التالية.

فحص نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الأول

من أجل الحصول على نتائج الصف الثالث متوسط في العراق 2023 دور أول عليك اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-