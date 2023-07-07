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باسمك PDF اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 وزارة الشؤون الاجتماعية

محمود السيدمنذ 23 دقيقة
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اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة أعلنت الحكومة العراقية رسميا عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023، ومن بين الخدمات المقدمة في هذا البرنامج، الوجبة التاسعة، والتي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق للعديد من المواطنين العراقيين بهدف مساعدة الفئات الفقيرة خلال فترة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يعاني منها البلد. وأعلنت الوزارة استقبال حوالي 300 ألف طلب للحصول على هذه المساعدة. ولذلك، سوف نوضح في السطور التالية كافة التفاصيل حول تلك الأسماء، وكيفية الاستعلام عنها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة تقدم مجانًا للمستحقين وتستهدف الفئات الفقيرة في العراق، وتشمل مجموعة من المساعدات النقدية والمواد الغذائية والخدمات الطبية والتعليمية، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئات.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة تشهد العراق ظروفا صعبة نتيجة الصراعات والحروب التي أثرت على البنية التحتية للبلاد ومن أجل تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين في هذه الظروف الصعبة، تسعى الحكومة العراقية إلى توفير الدعم اللازم للفئات الفقيرة والمحتاجة ومن بين هذه الجهود، إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق عن توفير رواتب للأسر الفقيرة التي تعاني من ضعف الدخل ولا تملك معيلًا، أو للأسر التي يعاني أحد أفرادها من إصابة تجعله عاجزا عن العمل وتمنعه من تلبية احتياجات الأسرة.

وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم للأسر المحتاجة في تلبية احتياجاتها الأساسية، وتحسين مستوى معيشتها ويأتي هذا الدعم ضمن جهود الحكومة للتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العراق، وتحسين الوضع الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الضعيفة والمحدودة الدخل، وذلك من خلال توفير برنامج الرعاية الاجتماعية لهم ويهدف هذا البرنامج إلى مواجهة الركود الاقتصادي الذي يواجه البلاد، وتحسين الوضع الاجتماعي لهذه الفئات المحتاجة.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة التاسعة

يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة من خلال زيارة موقع وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق، واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية في العراق.

النقر على خدمة الرعاية الاجتماعية.

الاختيار بعد ذلك للوجبة التاسعة.

كتابة رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني.

النقر على كلمة “بحث” للحصول على النتائج.

من المقرر الإعلان عن قوائم المقبولين في الوجبة الاجتماعية التاسعة في ثلاث دفعات، وذلك لأن عدد المقبولين بهذه الوجبة الاجتماعية كان كبيرا جدا ومن المتوقع أن تكون هذه الوجبة الاجتماعية الأخيرة، ولم يتم الإعلان عن أي وجبات اجتماعية جديدة حتى الآن.

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محمود السيدمنذ 23 دقيقة
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