باسمك PDF اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 وزارة الشؤون الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة أعلنت الحكومة العراقية رسميا عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023، ومن بين الخدمات المقدمة في هذا البرنامج، الوجبة التاسعة، والتي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق للعديد من المواطنين العراقيين بهدف مساعدة الفئات الفقيرة خلال فترة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يعاني منها البلد. وأعلنت الوزارة استقبال حوالي 300 ألف طلب للحصول على هذه المساعدة. ولذلك، سوف نوضح في السطور التالية كافة التفاصيل حول تلك الأسماء، وكيفية الاستعلام عنها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة تقدم مجانًا للمستحقين وتستهدف الفئات الفقيرة في العراق، وتشمل مجموعة من المساعدات النقدية والمواد الغذائية والخدمات الطبية والتعليمية، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئات.