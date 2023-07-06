أخبار مصر
وزارة التموين تزف بشرى سارة لهؤلاء المواطنين بشأن هذا القرار
إضافة الزوجة لبطاقة التموين
أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية إضافة الزوجة على البطاقة التموينية الخاصة بزوجها بعد فصلها من بطاقة عائلتها، حيث إن هذا القرار جاء كبشرة سارة لجميع الراغبين في الانتقال إلى بطاقة أزواجهم والاستقرار بأنفسهم بعيدًا عن أسرتهم، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بتسجيل الزوجة على بطاقة زوجها.
الأوراق المطلوبة إضافة الزوجة لبطاقة التموين
هناك بعض المستندات المطلوبة من أجل إضافة الزوجة لبطاقة التموين وفقًا لما يلي:-
- يجب أن يتم إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.
- كذلك إضافة صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج.
- رقم الهاتف الخاص بالزوج.
- صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة المقيدة.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
- قسيمة الزواج مميكنة وحديثة.
- وصل كهرباء لسكن الزوج.
- دوسيه بلاستيك لتسليم المستندات التي تم ذكرها مسبقًا.
خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين
جاءت أهم الخطوات من أجل القيام بإضافة الزوجة لبطاقة التموين وفقًا لما يلي:-
- في البداية يتم الذهاب إلى بوابة مصر الرقمية.
- بعد ذلك عليك الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- ليتم فتح حساب جديد على البوابة ذاتها.
- اتباع خطوات التسجيل.
- التوجه إلى الصفحة الرئيسية للبوابة.
- تحديد خدمة “إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا” من القائمة الأساسية.
- إدخال رقم البطاقة التموينية واسم الزوجة رباعيًا في الخانات المخصصة لذلك.
- تحديد نوع العلاقة.
- الضغط على أيقونة “إضافة” أو “ضم”.
- وبعدها يتم الرد من قبل مديرية التموين التابع لها الزوجة في المحافظة.