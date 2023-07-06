وزارة التموين تزف بشرى سارة لهؤلاء المواطنين بشأن هذا القرار

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية إضافة الزوجة على البطاقة التموينية الخاصة بزوجها بعد فصلها من بطاقة عائلتها، حيث إن هذا القرار جاء كبشرة سارة لجميع الراغبين في الانتقال إلى بطاقة أزواجهم والاستقرار بأنفسهم بعيدًا عن أسرتهم، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بتسجيل الزوجة على بطاقة زوجها.

الأوراق المطلوبة إضافة الزوجة لبطاقة التموين

هناك بعض المستندات المطلوبة من أجل إضافة الزوجة لبطاقة التموين وفقًا لما يلي:-

يجب أن يتم إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

كذلك إضافة صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج.

رقم الهاتف الخاص بالزوج.

صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة المقيدة.

صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

قسيمة الزواج مميكنة وحديثة.

وصل كهرباء لسكن الزوج.

دوسيه بلاستيك لتسليم المستندات التي تم ذكرها مسبقًا.

خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين

جاءت أهم الخطوات من أجل القيام بإضافة الزوجة لبطاقة التموين وفقًا لما يلي:-