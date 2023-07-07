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استخراج نتيجة التاسع في سوريا 2023 الإعدادية عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy
استخراج نتيجة التاسع في سوريا
طريقة استخراج نتيجة التاسع في سوريا 2023 الإعدادية، ينتظر طلاب الصف التاسع نتائجهم منذ نهاية الامتحانات في 15 مايو 2023، حيث أنشأت وزارة التربية والتعليم السورية رابطًا للاستعلام عن النتائج للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، من خلال هذا المقال سوف نوضح لك خطوات استخراج نتيجة التاسع في سوريا 2023 الإعدادية عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.
استخراج نتيجة التاسع في سوريا 2023 الإعدادية
- الذهاب إلى محرك بحث جوجل.
- اكتب (وزارة التربية والتعليم السورية) في مربع البحث.
- اضغط على رابط الوزارة.
- أدخل المحافظة.
- قم بتدوين رقم الاكتتاب.
- ثم انقر فوق (بحث).
- سوف تظهر النتيجة أمامك مباشرة.
ما هي شروط النجاح في الصف التاسع؟
وضعت وزارة التربية والتعليم السورية معايير للنجاح في الصف التاسع أبرزها:
- يعتبر الطالب أو الطالبة ناجحًا إذا رسب في مادة غير اللغة العربية.
- أما إذا كان الرسوب في مادتين يعتبر ناجحاً إذا حقق الربع في كلا المادتين.
- إذا رسب الطالب في اللغة العربية، فسيتم اعتباره راسبًا.
- أما إذا رسب الطالب في 3 مواد، فيُعتبر راسبًا ويحق له الحصول على فصل ثانٍ.
- كما إذا رسب الطالب في 4 مواد، فيُعتبر راسبًا ولا يحق له إكمال دورة ثانية.
مجموع علامات الصف التاسع في سوريا 2023
نشرت وزارة التربية والتعليم السورية مستويات النجاح ممثلة في الدرجات الكبرى والصغرى في مواد الصف التاسع:
- اللغة العربية (300 للدرجة الصغرى / 600 للدرجة الكبرى).
- الرياضيات (الصغرى 240 / الكبرى 600).
- العلوم العامة (صغرى 160 / كبرى 400).
- التربية الدينية (80 صغرى / 200 كبرى).
- الدراسات الاجتماعية (صغرى 240 / كبرى600).
- اللغة الإنجليزية (الصغرى 160 / الكبرى 400).
- الفرنسية (الصغرى 120 / الكبرى 300).