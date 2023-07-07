طريقة استخراج نتيجة التاسع في سوريا 2023 الإعدادية، ينتظر طلاب الصف التاسع نتائجهم منذ نهاية الامتحانات في 15 مايو 2023، حيث أنشأت وزارة التربية والتعليم السورية رابطًا للاستعلام عن النتائج للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، من خلال هذا المقال سوف نوضح لك خطوات استخراج نتيجة التاسع في سوريا 2023 الإعدادية عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

استخراج نتيجة التاسع في سوريا 2023 الإعدادية

الذهاب إلى محرك بحث جوجل.

اكتب (وزارة التربية والتعليم السورية) في مربع البحث.

اضغط على رابط الوزارة.

أدخل المحافظة.

قم بتدوين رقم الاكتتاب.

ثم انقر فوق (بحث).

سوف تظهر النتيجة أمامك مباشرة.

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