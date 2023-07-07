رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر بالإسم فقط

يبحث الطلاب عن رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر بالاسم فقط، ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2023، والتي من المتوقع إصدارها في غضون أيام بعد التصحيح والمراجعة، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة استخراج نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر.

رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر بالاسم فقط

قم بزيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

اكتب رقم التسجيل وكلمة المرور أسفل خطاب دعوة الطالب.

أدخل كلمة المرور ورقم التسجيل

أجب على أسئلة ماذا لو التي تطرأ أثناء التسجيل.

انقر فوق “موافق” وعرض النتائج.

أظهر النتائج.

يظهر لك الدرجات التفصيلية للطلاب ونتائجهم.

متى ستعلن نتائج امتحانات البكالوريا 2023؟ بالجمهورية الجزائرية

كشفت وزارة التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية، أن نتائج امتحان البكالوريا 2023 ستصدر فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، والمتوقع أن تكون يوم الخميس 20 يوليو 2023، سنزودك بتاريخ مؤكد في أقرب وقت ممكن، وسيتم الإعلان عن النتائج من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ، وبعد أيام قليلة من اعلان النتيجة يتم التسجيل لمرحلة الجامعة 2023.