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متاحة HER اسماء الرعاية الاجتماعية pdf وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
اسماء الرعاية الاجتماعية pdf يتزايد البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث تم الإعلان مؤخراً عن الدفعة الثانية من المستفيدين في بداية شهر يوليو الحالي يوجد عدد كبير من المواطنين الذين سجلوا للحصول على هذا الدعم المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويرغبون في الاستعلام عن أسمائهم عن طريق منصة “مظلتي” الرسمية التي تم التسجيل من خلالها وتعد هذه المنصة الرسمية وسيلة مهمة للمواطنين للاستفسار عن حالتهم والتحقق من مدى استحقاقهم للرعاية الاجتماعية.