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متاحة HER اسماء الرعاية الاجتماعية pdf وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

محمود السيدمنذ 41 دقيقة
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اسماء الرعاية الاجتماعية pdf
اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

اسماء الرعاية الاجتماعية pdf يتزايد البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث تم الإعلان مؤخراً عن الدفعة الثانية من المستفيدين في بداية شهر يوليو الحالي يوجد عدد كبير من المواطنين الذين سجلوا للحصول على هذا الدعم المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويرغبون في الاستعلام عن أسمائهم عن طريق منصة “مظلتي” الرسمية التي تم التسجيل من خلالها وتعد هذه المنصة الرسمية وسيلة مهمة للمواطنين للاستفسار عن حالتهم والتحقق من مدى استحقاقهم للرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

يتزايد البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، حيث أن عددًا كبيرًا من المواطنين قد تقدموا للحصول على هذا الدعم عبر منصة “مظلتي”. لذا، يمكن للمواطنين البحث عن أسمائهم في هذا البرنامج عن طريق الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويتيح هذا الرابط للجميع التحقق من مدى استحقاقهم للرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن طريق موقع وزارة العمل

يتم الاستعلام عن طريق موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنصة “مظلتي” التابعة لها وللبحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية pdf في هذا البرنامج، يجب اتباع الخطوات التالية:

  • زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.
  • البحث عن رابط الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية لعام 2023.
  • إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم الوطني للمواطن وتاريخ الميلاد.
  • الضغط على زر البحث للتحقق من مدى استحقاقك للرعاية الاجتماعية.

ويمكن للمواطنين الذين لم يتم اختيارهم للرعاية الاجتماعية لعام 2023، التقدم في الفترات القادمة للاستفادة من هذا الدعم.

برنامج الرعاية الاجتماعية

يتمكن المواطنون في العراق من تنزيل قائمة المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في شكل ملف PDF، وذلك بعد الدخول إلى رابط منصة “مظلة” الرئيسية ويمكن الاطلاع على هذه القائمة عن طريق إدخال رقم البطاقة التموينية أو الاسم الرباعي للمواطن، بالإضافة إلى تحديد المحافظة التي ينتمي إليها وتاريخ الميلاد الخاص به.

اسماء الرعاية الاجتماعية pdf وبهذه الطريقة يمكن للمستفيدين الحصول على قائمة المقبولين بسهولة ومعرفة ما إذا كانوا قد تم قبولهم أم لا في برنامج الرعاية الاجتماعية ويتيح هذا النظام للمواطنين الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة العراقية وتحسين الظروف المعيشية لهم ولعائلاتهم.

 

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محمود السيدمنذ 41 دقيقة
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