متاحة HER اسماء الرعاية الاجتماعية pdf وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يتزايد البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، حيث أن عددًا كبيرًا من المواطنين قد تقدموا للحصول على هذا الدعم عبر منصة “مظلتي”. لذا، يمكن للمواطنين البحث عن أسمائهم في هذا البرنامج عن طريق الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويتيح هذا الرابط للجميع التحقق من مدى استحقاقهم للرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن طريق موقع وزارة العمل

يتم الاستعلام عن طريق موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنصة “مظلتي” التابعة لها وللبحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية pdf في هذا البرنامج، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

البحث عن رابط الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم الوطني للمواطن وتاريخ الميلاد.

الضغط على زر البحث للتحقق من مدى استحقاقك للرعاية الاجتماعية.

ويمكن للمواطنين الذين لم يتم اختيارهم للرعاية الاجتماعية لعام 2023، التقدم في الفترات القادمة للاستفادة من هذا الدعم.

برنامج الرعاية الاجتماعية