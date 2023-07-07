فى النازل.. اسعار الحديد والأسمنت اليوم 7/7/2023 كل الشركات STEEL&CEMENT

اسعار الحديد والأسمنت اليوم يتم إضافة ما يتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه كضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل إلى سعر المصنع للحديد، ليصل إلى السعر النهائي المدفوع من المستهلك أما بالنسبة للأسمنت فيتم إضافة من 100 إلى 200 جنيه إلى سعر المصنع ليصل إلى السعر النهائي المدفوع من المستهلك.

كما تختلف اسعار الحديد والأسمنت اليوم بناء على المسافة بين المصنع والتاجر، وكذلك بحسب الشركة المنتجة والتاجر المسؤول عن توزيعها حتى الوصول إلى المستهلك النهائي في السوق المحلية المصرية.