فى النازل.. اسعار الحديد والأسمنت اليوم 7/7/2023 كل الشركات STEEL&CEMENT
شهدت الأسواق المحلية تراجعا في اسعار الحديد والأسمنت اليوم حيث انخفض سعر الحديد بمقدار ما يتراوح بين 100 و 300 جنيه للطن، بينما تراجعت أسعار الأسمنت بنسبة تتراوح بين 70 و 130 جنيهًا للطن، وظلت أسعار الأسمنت الأبيض ثابتة، حيث عادت البورصة والبنوك للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وشهدت أسعار الحديد انخفاضا جديدا خلال الأيام القليلة الماضية في السوق المصرية، بقيمة 3 آلاف جنيه، بعد سلسلة من الارتفاعات التي طالت الحديد منذ بداية عام 2023.
أسعار الحديد اليوم
بلغ سعر طن شركة عز 32135 جنيه.
وصل سعر طن حديد المصريين إلى 32050 جنيه.
سعر طن حديد المراكبي 37500 جنيه.
وعن سعر حديد العشري 38000 جنيه للطن.
وصل سعر طن حديد المعادي إلى 34600 جنيه.
وصل سعر طن حديد الكومي 36500 جنيه
وسجل حديد الداخلية سعر 37100 جنيه.
وعن سعر طن حديد العتال 35600 جنيه.
سعر حديد بيانكو 34300 جنيه للطن.
بلغ سعر طن حديد عطية 35600 جنيه.
سجل حديد ستيل سعر 36500 جنيه للطن.
بلغ سعر طن حديد العلا 36000 جنيه.
سجل حديد الجارحي 37000 جنيه للطن.
بلغ سعر حديد بشاي 38000 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت اليوم
هبط سعر طن أسمنت المسلح 1700 جنيه.
وصل سعر طن الأسمنت المقاوم إلى 1880 جنيه.
انخفض سعر طن أسمنت النصر، ليصل إلى 1650 جنيه.
بلغ سعر طن أسمنت المعلم 1660 جنيه.
وصل سعر أسمنت وادي النيل إلي 1660 جنيه.
وعن أسمنت المخصوص سجل نحو 1680 جنيه.
سجل أسمنت العسكري سعر 1685 جنيه للطن.
انخفض أسمنت حلوان ليسجل 1780 جنيه للطن.
بينما وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 1780 جنيه.
بينما سجل أسمنت الممتاز نحو 1880 جنيه.
بلغ سعر طن الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه.