موعد مباراة الهلال السعودي وفيلدين النمساوي الودية + القنوات الناقلة مجاناً بدون تشفير

اعلن النادي السعودي الهلال لخوضة العديد من المباريات الودية قبل بداية الموسم الجديد، حيث يواجهة النادي النمساوي فيلدين وستكون مباراة هامة وقوية ويشارك بها كافة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق السعودية بالايام الماضية وذلك من أجل المنافسة علي كأس العالم للأندية وايضا بطولة الدوري ودوري أبطال أسيا .

واعلن نادي الهلال السعودي عن السفر إلي النمسا من أجل التحضير للموسم الجديد، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، واعلن الهلال عن خوضة للعديد من المباريات القوية خلال ذلك المعسكر الذي يستعد من خلالة زعيم أسيا للبطولات المحلية والقارية .

موعد مباراة الهلال وفيلدين الودية

يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره فريق فيلدن ، في مباراة من العيار الثقيل ، يوم السبت 7 يوليو 2023 ، في إطار مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفيلدين

فيما ستنقل المباراة الودية بين الهلال وفيلدن على قناة SSC الناقل الحصري لجميع المباريات الودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة الهلال وفيلدين

يذكر ان معلق المباراة لم يحدد بعد.

توقيت مباراة الهلال وفيلدين

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وفيلدين الودية

4:30 مساء بتوقيت مورتيانيا.

5:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

6:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال.

8:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.