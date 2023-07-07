استقبل : تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2023 الناقلة لمباراة الهلال وفيلدين الودية مجاناً بدون تشفير

تخوض الاندية السعودية بالوقت الحالي العديد من المباريات الودية ويبحث محبي الكرة السعودية عن القنوات المفتوحة التي اعنلت عن نقلها لتلك المباريات بدون تشفير، واعلنت قناة SSC السعودية الرياضية عن حصولها علي كافة حقوق المباريات الودية التي ستخوضها الاندية السعودية بداية من الهلال والاتحاد والنصر وباقي اندية المملكة العربية السعودية ستكون منقولة مجاناً بدون تشفير علي قنوات SSC السعودية الرياضية 2023.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2023

تم إطلاق قناة قناة SSC السعودية الرياضية في المملكة العربية السعودية عام 2020، وهي تابعة للهيئة العامة للرياضة في المملكة تهدف القناة إلى تغطية الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، وتقديم تحليلات وتقارير شاملة عن الأحداث الرياضية المختلفة.

قناة SSC تنقل مباراة الهلال وفيلدين الودية

تعرض القناة العديد من البرامج الرياضية المتنوعة، مثل برامج الأخبار الرياضية والمسابقات والرياضات الجماعية والفردية، بالإضافة إلى تغطية مباشرة للمباريات الرياضية المحلية والعالمية، وتعتبر القناة مصدراً مهماً لمتابعي الرياضة في المملكة العربية السعودية.

قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

القمر الالصناعي: نايل سات

قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

تردد القناة علي الاقمار الصناعية يمكن للجميع الان استقبال التردد بدون مشاكل من خلال الرموز التالية واتباع خطوات ضبط التردد وتنزيلة من خلال الطريقة بالمتوفرة بالاسفل أيضا .

كيفية ضبط تردد قناة SSC السعودية الرياضية