ما هو؟ موعد مباراة الهلال وفيلدين الودية اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 القنوات الناقلة للمباراة مجاناً بدون تشفير
موعد مباراة الهلال وفيلدين الودية، يلتقي الهلال السعودي اليوم في مواجهة من العيار الثقيال والتي ستكون ضمن المباريات التحضيرية التي اعلنت عنها ادارة نادي الهلال بالفترة الأخيرة ليكون بطل أسيا مستعد للإنطلاق الدوري بالايام القادمة، وسيواجه نادي فيلدين النمساوي في أولي المباريات الودية التي تقام في معسكر النمسا ويأمل الهلال السعودي الذي أبرم العديد من الصفقات القوية للغاية من أجل الإستعداد للموسم الجديد ان يحقق الفوز والانتصارات بالفترة القادمة.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفيلدين
وأعلنت قنوات السعودية الرياضية عن حصولها علي كافة المباريات الودية التي سيخوضها نادي الهلال بالفترة القادمة من أجل الإستعداد للموسم الجديد والتي ستكون في معسكر النمسا، وستكون مواجهة الهلال وفيلدين منقولة مجاناً علي قناة SSC السعودية الرياضية بدون تشفير .
تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2023
موعد مباراة الهلال وفيلدين النمساوي الودية
ونستعرض من خلال المقال التالي مواعيد تلك المواجهة الهامة والقوية المرتقبة التي سوف تشهد مشاركة كافة الصفقات الجديد التي ابرمها نادي الهلال بالفترة الاخيرة من مدرب وايضا لاعبين .
موعد مباراة الهلال وفيلدين :
|التوقيت
|المنطقة الزمنية
|4:30 مساءً
|موريتانيا
|5:30 مساءً
|تونس، الجزائر، المغرب
|6:30 مساءً
|ليبيا، السودان
|7:30 مساءً
|مصر، السعودية، الكويت، قطر، العراق، البحرين، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، الصومال
|8:30 مساءً
|الإمارات، سلطنة عمان