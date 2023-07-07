القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفيلدين الودية مجاناً بدون تشفير علي النايل سات

يلتقي الهلال السعودي بنظيرة فيلدين النمساوي وذلك ضمن منافسات المباريات الودية التحضيرية التي يخوضها الهلال في معسكر النمسا، حيث اعلن الهلال السعودي بالفترة الماضية عن انطلاق موسمة مبكراً بخوض العديد من المباريات الودية من أجل ان يكون مستعد اكثر للموسم الجديد، وذلك عقب خسارة كافة الالقاب التي نافس عليها بالفترة الأخيرة ابرزهم دوري أبطال أسيا الذي خسرة وايضا بطولة الدوري الذي لم يحققها والكأس، ويأمل من خلال المباريات الودية والصفقات التي أبرمها ان يحقق البطولات، ويعمل محبي ومتابعي كرة القدم السعودية علي معرفة هل سيكون هناك قنوات ناقلة لمواجهة الهلال وفيلدين الودية مجاناً بدون تشفير.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفيلدين

ومن خلال موقعنا البديل نوفر لحضراتكم كافة التفاصيل عن القنوات المجانية التي أعلنت عن حصولها علي حقوق المباريات الودية التي سوف يخوضها نادي الهلال للإستعداد لبداية الدوري السعودي الذي شهد الكثير من التطور أبرزه الصفقات التي نالت اعجاب الملايين حول العالم حيث بات هناك العديد من النجوم الكبار المعروفين بالدوري السعودي أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وروبن نيفيز لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي المنضم لنادي الهلال والعديد من اللاعبين الاخرين المتواجدين بالدوري حديثاً.

مواعيد مباريات الهلال الودية 2023 في مسعكر النمسا

نستعرض مع حضراتكم أهم المواجهات التي سيخوضها الهلال بالفترة القادمة في معسكر النمسا الودي حيث سيكون المواجهات كتالي :-

تردد قناة SSC على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قنوات SSC على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات: