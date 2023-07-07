رابط التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية 2023 الكويت kuwaitarmy gov kw الخطوات والشروط

شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل الطلاب الجامعيين وذلك من أجل القيام بعملية التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية التي أعلنت عن قبول الدفعة 23 من حملة الشهادات الجامعية، وذلك بهدف الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كطلاب ضباط جدد، بعد استكمالهم كافة الإجراءات اللازمة لقبولهم وتسجيلهم في الكلية.

هذا وقد قامت الكلية بعمل الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال الدفعة للالتحاق بالكلية لهذا العام، متمنية لهم دوام التوفيق في خدمة هذا الوطن.

وسوف تكون مدة دراسة دفعة الضابط المتدرب الحاصل على الشهادات الجامعية في كلية علي الصباح العسكرية هي فصلين دراسيين كما اعلنت الوزارة، حيث يتلقى الطلاب التي تقدمت للدخول في كلية علي الصباح خلالها مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية والمهارات العسكرية.