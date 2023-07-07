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رابط التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية 2023 الكويت kuwaitarmy gov kw الخطوات والشروط
شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل الطلاب الجامعيين وذلك من أجل القيام بعملية التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية التي أعلنت عن قبول الدفعة 23 من حملة الشهادات الجامعية، وذلك بهدف الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كطلاب ضباط جدد، بعد استكمالهم كافة الإجراءات اللازمة لقبولهم وتسجيلهم في الكلية.
هذا وقد قامت الكلية بعمل الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال الدفعة للالتحاق بالكلية لهذا العام، متمنية لهم دوام التوفيق في خدمة هذا الوطن.
وسوف تكون مدة دراسة دفعة الضابط المتدرب الحاصل على الشهادات الجامعية في كلية علي الصباح العسكرية هي فصلين دراسيين كما اعلنت الوزارة، حيث يتلقى الطلاب التي تقدمت للدخول في كلية علي الصباح خلالها مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية والمهارات العسكرية.
رابط التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية 2023 الكويت
- قم بزيارة موقع كلية علي الصباح العسكرية من (هنا).
- أدخل اسم المستخدم والرقم المدني.
- اكتب كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.
- انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.
- أدخل جميع البيانات المطلوبة.
- قم بتحميل المستندات المطلوبة للتسجيل.
- انقر على أيقونة إرسال.
شروط التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية 2023
- أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.
- أن يكون لدى المتقدم سيرة ذاتية جيدة وحسن السلوك.
- ألا يكون الطالب محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون المتقدم قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي نهائي أو بحكم قضائي.
- أن يكون المتقدم يتمتع باللياقة الصحية والبدنية للخدمة المدنية.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة معترف بها ومصادقة من وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي والمؤهلات الأكاديمية المطلوبة.
- بالنسبة للطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة من خارج الكويت يجب أن يكون قد أكمل جميع المستويات الثانوية في نفس البلد باستثناء الطلاب الكويتيين الذين أرسل آباؤهم أولياء أمورهم خارج الكويت في مهمة أو مهمة دراسية من الدولة.
- ألا يكون المتقدم متزوجاً ويستثنى من هذا الشرط طلبة الجامعة.
- أن لا يقل ارتفاع مقدم الطلب عن 165 سم بارتفاع ووزن متناسب حسب معادلة كتلة الجسم المعتمدة.
- نجاح المتقدم في المقابلة الشخصية.
- اجتياز امتحانات القبول.
- ألا يكون قد تقدم للتسجيل في الكلية مرتين ولم يتم قبوله أو فصله سابقاً من الكلية.
أوراق التقديم في كلية علي الصباح العسكرية
- إحضار أصل شهادة الجنسية الكويتية وصورة عنها.
- إحضار أصل شهادة الجنسية الكويتية للوالدين وصورة عنها.
- يجب إرفاق نسخة من شهادة جنسية المتوفى أو شهادة لمن يهمه الأمر من المديرية العامة للجنسية تثبت جنسية المتوفى في حالة وفاة أحد الوالدين.
- إحضار شهادة أكاديمية معتمدة وصورة عنها.
- شهادة الميلاد الأصلية وصورة عنها.
- صورتان شخصيتان مقاس (6 × 4) والرأس مكشوف.
- عدد 2 صورة شخصية مقاس (6 × 4) مع غترة وربطة رأس.
- أصل البطاقة المدنية وصورة عنها.
- شهادة لمواصلة الدراسة لحاملي شهادة الثانوية العامة الذين اجتازوا تاريخ شهادتهم لأكثر من عامين.
- شهادة لمن يهمه الأمر من الهيئة الوطنية للخدمة العسكرية لمن أتم الثامنة عشرة من عمره.