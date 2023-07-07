الأكيد.. نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس لجميع المحافظات yemenexam

لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد إصدار نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 للعام الدراسي 2022-2023 من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية ومن المتوقع أن تصدر النتائج عند اكتمال عملية التصحيح والتدقيق، وسوف يتم الإعلان عنها على المنصات الرسمية التابعة للوزارة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي المعتمدة ويرجى التحقق من المصادر الرسمية للحصول على أي معلومات إضافية حول موعد إصدار نتائج الثانوية العامة في اليمن للعام الدراسي 2022-2023.