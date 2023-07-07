الأكيد.. نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس لجميع المحافظات yemenexam
ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، التي من المقرر الإعلان عنها برقم الجلوس في جميع المحافظات وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة منذ أيام قليلة، يترقب الجميع إعلان النتائج الرسمية التي تحدد مستقبلهم التعليمي وتشمل نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 قسمي الأدبي والعلمي ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر بوابة الوزارة المخصصة والتي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب يرجى التحقق من المصادر الرسمية للحصول على أي معلومات إضافية حول طريقة الاستعلام وموعد ظهور نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023.
وزارة التربية والتعليم في اليمن
أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في جميع محافظات البلاد، وذلك بعد التأكد من صحة المعلومات ومعرفة موعد ظهور النتيجة حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستفادة من هذه الخدمة.
نتائج الثانوية العامة اليمن 2023
للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023، يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الرسمي مباشرة.
- البحث عن أيقونة “النتائج الامتحانية” في القائمة الرئيسية للموقع والنقر عليها.
- اختيار العام الدراسي والفصل الدراسي.
- إدخال رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة أو الشخص الذي ترغب في الاستعلام عن نتيجته.
- اختيار القسم الذي يدرس به الطالب بين العلمي والأدبي.
- اختيار المحافظة التي يعيش ويدرس بها الطالب.
- اختيار اسم المدرسة التي يدرس بها الطالب.
- النقر على أيقونة “البحث” للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 والانتظار لبضع لحظات.
- ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة ويمكن طباعتها أو التقاط صورة لها باستخدام الهاتف الجوّال للرجوع إليها في أي وقت.
موعد إصدار نتائج الثانوية العامة في اليمن
لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد إصدار نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 للعام الدراسي 2022-2023 من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية ومن المتوقع أن تصدر النتائج عند اكتمال عملية التصحيح والتدقيق، وسوف يتم الإعلان عنها على المنصات الرسمية التابعة للوزارة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي المعتمدة ويرجى التحقق من المصادر الرسمية للحصول على أي معلومات إضافية حول موعد إصدار نتائج الثانوية العامة في اليمن للعام الدراسي 2022-2023.