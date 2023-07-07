سعر الذهب اليوم في سوريا لحظة بلحظة|اسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 7 تموز 2023 | سعر جرام الذهب في سوريا لعيارات 21 و18 للبيع والشراء بشكل يومي بمصنعية اليوم، ويقدم لكم موقع البديل الاخباري التفاصيل الكاملة في هذه المقالة ليتعرف الجميع على هذه الأسعار بسهولة ويسر. تختلف الأسعار في التعاملات الفورية بين كل 24 ساعة.في هذا الفقرة، يمكنكم الآن معرفة سعر غرام الذهب في سوريا بعياري 21 و18 اليوم .

سعر الذهب اليوم في سوريا الجمعة 7-7-2023

سعر الذهب اليوم في سوريا بالليرة السورية

سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 509,000، ومبيع: 515,000

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 523,000 ، مبيع: 528,000

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 507,000 ، مبيع: 509,000

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 512,000 ، مبيع: 515,000

اسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 7 تموز 2023

سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 285,714 وشراء 285,143 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 333,333 وشراء 332,667 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 428,571 وشراء 427,714 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 500,000 وشراء 499,000 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 523,810 وشراء 522,762 ليرة .

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 571,429 وشراء 570,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,771,429 وشراء 17,735,886 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 4,000,000 وشراء 3,992,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 571,428,571 وشراء 570,285,714 ليرة .

وخاتماً، نكون قد وضحنا لكم عبر السطور السابقة سعر الذهب اليوم في سوريا بجميع أعيرته، مع الاعتبار بان سعر الذهب في سوريا اليوم بالمصنعية تتغير من منطقة لأخرى ومن تاجر لأخر وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين المشتري والتاجر،