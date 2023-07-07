رابط موباشر نتائج الثالث متوسط 2023 محافظة السليمانية نتائجنا-السومرية

تمت الموافقة على نتائج الصف الثالث المتوسط من قبل وزارة التربية والتعليم قبل أيام قليلة، وينتظر تلاميذ بفارغ الصبر إعلان النتائج في 19 محافظة عراقية تمت فيها عمليات التصحيح والمراجعة، على أمل أن يتم ذلك سيحصلون على درجات مشرفة، وخاصة التلاميذ الأوائل و يمكن للطلاب الذين اعتادوا الترتيب بين أقرانهم في المدارس الوصول إلى نتائج ال3 باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم على موقع الوزارة.

معدلات نجاح الثالث متوسط

أفادت وزارة التربية والتعليم العراق أن نسبة النجاح تجاوزت 90٪، وهو مؤشر جيد للغاية، خاصة وأن عملية الامتحان سارت بسلاسة دون أي مشاكل كبيرة وتعد معدلات النجاح من المؤشرات التي تؤكد نجاح الامتحانات في تحقيق الهدف الذي أجريت من أجله، ففي جميع محافظات العراق لم يتم العثور على حالة غش واحدة، وذلك بفضل جهود الوزارة في هذا المجال وكذلك أولئك المسؤولين عن المراقبة النجاح بنسبة 40٪ في الرياضيات ومعدل نجاح 28٪ إذا كان الطالب قد تفوق في جميع فصوله الدراسية.

شروط النجاح للصف الثالث المتوسط عام 2023

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الصف الثالث المتوسط، والتي بدأت هذا الشهر الماضي وانتهت في 17 يونيو 2023 وقد حددت الوزارة معايير النجاح والتميز التي يجب على كل طالب الالتزام بها في هذه المرحلة وكذلك جميع الآخرين. المراحل التعليمية ومن أهمها هذه المعايير:

مراجعة قاعدة المعلومات التي تم تطويرها على مدار السنوات التي سبقت المرحلة الحالية أثناء الدراسة للامتحان.

يجب أن يمتلك الطالب إحساسًا قويًا بالتحفيز والإرادة من أجل النجاح والأداء الجيد في الاختبارات.

حقق أقصى استفادة مما يدرسه في حياته العملية والعلمية.

التخطيط المسبق والبحث الكافي لمعرفة كل شيء تمت دراسته للامتحان.

طلب المساعدة من المعلمين على فهم بعض المفاهيم الصعبة أو تقديم إرشادات حول اختبارات النجاح.

رابط نتائج الدور الاول 2023

سيتم تحميل نتائج اختبارات طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق في الساعات القادمة، بما في ذلك أربيل، الأنبار، بابل، بغداد، البصرة، حلبجة، دهوك، القادسية، ديالى، ذي قار، السليمانية، صلاح الدين، كركوك وكربلاء والمثنى وميسان والنجف ونينوى وواسط لمعرفة نتائج هؤلاء المحافظات :

انتقل إلى نتائجنا وتابع حسب التوجيهات.

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