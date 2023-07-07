هي دي الاخبار ولا بلاش.. تعويضات مالية لهؤلاء الموظفين طوعًا لقانون العمل الجديد

تعويضات مالية لهؤلاء الموظفين أعلن قانون الخدمة المدنية المبتكر عن إطلاق حزمة مبتكرة من المزايا والامتيازات المميزة للموظفين الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة، ومن بين هذه الامتيازات، يتم تمييز الرصيد النقدي المُمنح لهم مقابل إجازاتهم الاعتيادية، خاصةً عندما يتم إحالتهم للتقاعد. تعد هذه الامتيازات أحد أبرز مظاهر الاهتمام بموظفي القطاع العام وتحفيزهم، وتتماشى مع سياسة الحكومة الحديثة المتمثلة في تعزيز رفاهيتهم وتحسين ظروف عملهم.

تعويضات مالية لهؤلاء الموظفين طوعًا لقانون العمل

بخصوص هذا الأمر، تنص المادة رقم 71 في القانون على أن يستحق تعويضات مالية لهؤلاء الموظفين عن الإجازات الاعتيادية التي لم يُستَنَفها قبل انتهاء خدمته، والتي تراكمت قبل تطبيق أحكام القانون وعدم استخدامها. يتم احتساب المبلغ المالي المقابل بناءً على الراتب الأساسي بالإضافة إلى الحوافز الخاصة التي كان يتلقاها حتى تاريخ تطبيق هذا القانون. ويُحتفظ لحاملي الوظائف العليا بوظائفهم بصفة شخصية حتى نهاية فترة توليهم لها أو حتى بلوغهم سن التقاعد، والأحداث التي تحدث أولاً تكون القريبة.

عدد ايام الاجازة التعويضية

تم تضمين في قانون الخدمة المدنية الجديد مجموعة من الامتيازات والتسهيلات للموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي، ولاسيما عندما يتقاعدون. ومن بين هذه الامتيازات، يعد الحصول على تعويضات مالية لهؤلاء الموظفين أحد أبرز المزايا التي يتمتعون بها.

يجب الإشارة إلى أن القانون المطبق قد نص على تخصيص الرصيد المالي المقابل للإجازات الروتينية، استنادًا إلى الراتب الأساسي، مع حد أقصى يبلغ 789 يومًا لا اكثر من الإجازات خلال فترة خدمته.