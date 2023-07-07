نتائج الثالث متوسط في جميع المحافظات 2023 pdf انتهى طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات من إجراء امتحاناتهم في يوم 17 يوليو 2023، ومنذ ذلك الوقت بدأت عمليات التصحيح فوراً في جميع اللجان. سنتعرف الآن على نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات لعام 2023.

نتائج الثالث متوسط 2023 pdf

هي جزء من مراحل التعليم التي تمثل أهمية كبيرة للطلاب؛ لذلك، حرصت الجهات المختصة على مراجعة الاختبارات عدة مرات قبل الإعلان عن النتائج. وقد يتم الإعلان رسميًا عن نتائج الطلاب قريبًا بمجرد انتهاء عملية التصحيح.

خطوات الاستعلام على نتائج الثالث متوسط في جميع المحافظات 2023 pdf

وفُتِحَ رابط يُمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب في العراق، سواءً عن طريق موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا. يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الانتقال مباشرةً إلى موقع وزارة التربية العراقية.

بعدها قم بالضغط على أيقونة الرمز المرئي.

الدخول على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

تتضمن عملية كتابة بيانات الطلاب إسم الطالب والرقم الامتحاني، وذلك للتحقق من النتائج عبر الانترنت.

الاستعلام عبر موقع نتائجنا

بإمكان الطلاب الاطلاع على نتائجهم الخاصة في ملف pdf عبر موقع نتائجنا، وتنزيل ملف المحافظة التي ينتمي إليها الطالب والذي يحتوي على معلومات مختلفة عن النتيجة.

موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 في الانتظار قريبا الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 في الانتظار قريبا الرصافة 1 في الانتظار قريبا الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف في الانتظار قريبا ذي قار في الانتظار قريبا القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين في الانتظار قريبا واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار قريبا السليمانية في الانتظار قريبا دهوك في الانتظار قريبا الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار قريبا كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان في الانتظار قريبا المثنى في الانتظار قريبا

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