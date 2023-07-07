PDF Results الآن رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الأول عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية

زاد البحث من أبنائنا الطلاب في كافة المحافظات العراقية، علي موشرات جوجل يوميًا لمعرفة Results الآن PDF رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول كافة المحافظات عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية إعلان نتائج الثالث المتوسط الأسبوع المقبل علي الموقع الرسمي للوزارة، فور الإنتهاء من تصحيح الدفاتر في الكنترولات، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالرقم الإمتحاني عبر موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول

ونشرت وزارة التربية العراقية نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول، بيانًا أكدت فيه أن أعمال الرصد والتدقيق مستمرة في الكنترولات تمهيدًا للإنتهاء منها خلال الساعات القادمة والبدء في إعلان نتائج الثالث متوسط العراق عبر موقع الوزارة الإلكتروني في صيغة PDF، بمجرد الانتهاء منها. ونظرًا لأهمية النتائج في المسار التعليمي للطلاب والطالبات، يبحث الكثيرون عن كيفية الاستعلام عنها على الإنترنت بالرقم الإمتحاني فور تحميل كشوفات نتائج الثالث متوسط العراق.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق

وأشارت وزارة التربية العراقية، في بيان لها، الوزارة إلى أن معدلات النجاح حتى الآن ارتفعت للمواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم ووصلت إلى 85%، فيما شهدت المواد مثل التربية الفنية والتربية الرياضية نسبة نجاح تصل إلى 95%. وأرجحت الوزارة أن تكون هذه النسب مرتبطة بتخفيض مستوى الأسئلة لتتناسب مع مستوى الطلاب المتوسط. يمكن الاطلاع على النتائج عبر موقع وزارة التربية عند اكتمال عملية التصحيح والتدقيق، مؤكدة أن نسبة النجاح هذا العام ستكون جيدة لطلاب الصف الثالث متوسط.

رابط استخراج عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

ونقدم لكم خطوات استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق، عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت، باستخدام رقم الجلوس أو مقعد الطالب، بالإضافة إلى اسم المدرسة واسم الطالب، وللاطلاع على النتائج، يجب اتباع الخطوات التالية: