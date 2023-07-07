” بالدرجات” ظهرت الآن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول برقم الجلوس عبر مركز المعلومات

يبحث الآلاف من الطلاب في الدبلومات الفنية عن درجات الدور الأول، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، الأربعاء الموافق 5 يوليو، عن نتائج امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية لعام 2023، من خلال الاطلاع على النتيجة عبر الرابط التالي: https://nategafany.emis.gov.eg، وقد أعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذه النتيجة خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالدرجات من خلال الدخول علي موقع بوابة مركز المعلومات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أثنى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سير الاختبارات العملية والتحريرية والمعملية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 20 مايو إلى 16 يونيو 2023، والتي شارك فيها 739170 طالبًا وطالبة، وأشرف عليها 220000 معلم في 2553 لجنة، معلنًا أن نتائج شهادات الدبلومات الفنية تتميز بسمات خاصة، حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفني لتصل إلى 23 شهادة، نظرًا لتعدد التخصصات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، ووجود نظامين للدراسة (3 سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من اسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج – دراسة بنظام الاعداد المهني، دراسة بنظام التكنولوجيا التطبيقية).

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023

وأوضح الوزير أن أهم سمات النتيجة تشمل نظام 5 سنوات: حضر 18269 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59%، بزيادة مقدارها 4.75% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55%، بانخفاض مقداره 3.80% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات – التعليم والتدريب المزدوج: حضر 15029 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45%، بانخفاض مقداره 3.57% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر 19412 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76%، بزيادة مقدارها 0.4% عن العام السابق.

تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات: حضر 1784 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 78.03%، بزيادة مقدارها 7.31% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات – إعداد مهني: حضر 59326 طالبًا (3 شهادات) بنسبة نجاح 34.61%، بانخفاض مقداره 10% عن العام السابق.

بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 7093 طالبًا – نظام ثلاث سنوات – بنسبة نجاح 86.25%، بزيادة مقدارها 0.79% عنالعام السابق، وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 14 طالبًا – نظام خمس سنوات – بنسبة نجاح 75.57%.

وبلغ إجمالي عدد الحضور 734108 طالبًا، وإجمالي عدد الناجحين 473264 طالبًا بنسبة نجاح 64.47%، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحان الدور الثاني 219304 طلابًا بنسبة 29.87%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيعيدون الامتحان 41597 طالبًا بنسبة 5.66%.

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية بالدرجات 2023

يمكن الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بالدرجات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة مركز المعلومات.

النقر على خانة “خدمات الطلاب” ومن ثم النقر على “النتيجة الخاصة بالطالب”.

اختيار نوع الشهادة: دبلوم فني.

إدخال رقم الجلوس ورقم السجل المدني أو الرقم القومي.

النقر على زر “عرض النتيجة” للحصول على النتيجة بالدرجات.

وفي حالة عدم القدرة على الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني، يمكن الاتصال بالخط الساخن لوزارة التعليم الفني على الرقم 0227922500 للحصول على المساعدة والدعم اللازم.