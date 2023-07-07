رابط نتائجنا، الآن pdf نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول، تحميل كشوفات الصف الثالث متوسط عبر موقع التربية العراقية، من أكثر الكمات التي يبحث عنها الطلاب والطالبات في عموم المحافظات العراقية، خلال هذه الأيام بالتزامن مع إقترب موعد إعلان نتائج الثالث متوسط في العراق خلال الأسبوع المقبل حسب بيان وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم أن عملية فحص الدفاتر الامتحانية وتدقيقها للصف الثالث متوسط العراق، وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأسبوع المقبل، موضحة في بيانها أن الوكيل المساعد للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الدائمة للإمتحانات، حسين صبري اللامي، ومدير عام التقويم والإمتحانات، شاكر نعمة عبد عون، قاموا بجولة تفقدية مفاجئة إلى مركز فحص الدراسة المتوسطة للاطلاع على مراحل عملية الفحص والتدقيق، تمهيدً لإعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول عبر موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط العراق 2023 عموم المحافظات

وإليكم خلال الجدول التالي نتائج الثالث العراق 2023 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا من خلال الدخول وتحميل نتائج الثالث متوسط العراق فور إعتمادها.

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رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

النقر على خانة “النتائج الامتحانية” في الصفحة الرئيسية.

اختيار الدرجة (الثالث المتوسط).

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر “عرض النتيجة” للحصول على النتيجة.