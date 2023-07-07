رابط نتائجنا.. الآن pdf نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول| تحميل كشوفات الصف الثالث متوسط عبر موقع التربية العراقية
رابط نتائجنا، الآن pdf نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول، تحميل كشوفات الصف الثالث متوسط عبر موقع التربية العراقية، من أكثر الكمات التي يبحث عنها الطلاب والطالبات في عموم المحافظات العراقية، خلال هذه الأيام بالتزامن مع إقترب موعد إعلان نتائج الثالث متوسط في العراق خلال الأسبوع المقبل حسب بيان وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك.
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا
أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم أن عملية فحص الدفاتر الامتحانية وتدقيقها للصف الثالث متوسط العراق، وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأسبوع المقبل، موضحة في بيانها أن الوكيل المساعد للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الدائمة للإمتحانات، حسين صبري اللامي، ومدير عام التقويم والإمتحانات، شاكر نعمة عبد عون، قاموا بجولة تفقدية مفاجئة إلى مركز فحص الدراسة المتوسطة للاطلاع على مراحل عملية الفحص والتدقيق، تمهيدً لإعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول عبر موقع نتائجنا.
نتائج الثالث متوسط العراق 2023 عموم المحافظات
وإليكم خلال الجدول التالي نتائج الثالث العراق 2023 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا من خلال الدخول وتحميل نتائج الثالث متوسط العراق فور إعتمادها.
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نتائج الثالث متوسط نينوى
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط ديالى
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الكرخ 1
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الكرخ 2
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الكرخ 3
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الرصافة 1
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الرصافة 2
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الرصافة 3
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط النجف
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط ذي قار
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط القادسية
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط صلاح الدين
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط واسط
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط اربيل
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط السليمانية
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط دهوك
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الأنبار
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط بابل
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط البصرة
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط كربلاء
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط كركوك
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط ميسان
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط المثنى
|في الانتظار
رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023
يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.
النقر على خانة “النتائج الامتحانية” في الصفحة الرئيسية.
اختيار الدرجة (الثالث المتوسط).
إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
النقر على زر “عرض النتيجة” للحصول على النتيجة.