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رابط نتائجنا.. الآن pdf نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول| تحميل كشوفات الصف الثالث متوسط عبر موقع التربية العراقية

محمد المصريمنذ 56 دقيقة
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تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات
تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات

رابط نتائجنا، الآن pdf نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول، تحميل كشوفات الصف الثالث متوسط عبر موقع التربية العراقية، من أكثر الكمات التي يبحث عنها الطلاب والطالبات في عموم المحافظات العراقية، خلال هذه الأيام بالتزامن مع إقترب موعد إعلان نتائج الثالث متوسط في العراق خلال الأسبوع المقبل حسب بيان وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم أن عملية فحص الدفاتر الامتحانية وتدقيقها للصف الثالث متوسط العراق، وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأسبوع المقبل، موضحة في بيانها أن الوكيل المساعد للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الدائمة للإمتحانات، حسين صبري اللامي، ومدير عام التقويم والإمتحانات، شاكر نعمة عبد عون، قاموا بجولة تفقدية مفاجئة إلى مركز فحص الدراسة المتوسطة للاطلاع على مراحل عملية الفحص والتدقيق، تمهيدً لإعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول عبر موقع نتائجنا.

تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات
تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط العراق 2023 عموم المحافظات

وإليكم خلال الجدول التالي نتائج الثالث العراق 2023 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا من خلال الدخول وتحميل نتائج الثالث متوسط العراق فور إعتمادها.

المحافظة
الحالة
تنزيل
نتائج الثالث متوسط نينوىفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط ديالىفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الكرخ 1في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الكرخ 2في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الكرخ 3في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الرصافة 1في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الرصافة 2في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الرصافة 3في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط النجففي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط ذي قارفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط القادسيةفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط صلاح الدينفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط واسطفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط اربيلفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط السليمانيةفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط دهوكفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الأنبارفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط بابلفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط البصرةفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط كربلاءفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط كركوكفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط ميسانفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط المثنىفي الانتظار
 قريبا

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

النقر على خانة “النتائج الامتحانية” في الصفحة الرئيسية.

اختيار الدرجة (الثالث المتوسط).

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر “عرض النتيجة” للحصول على النتيجة.

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محمد المصريمنذ 56 دقيقة
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