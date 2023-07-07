رابط الإستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 عبر موقع المصرية للإتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تحويل عملاء التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق. وتقوم الشركة بإرسال رسائل نصية إلى العملاء لإعلامهم بالتحول إلى النظام الجديد وشرح كيفية التعامل معه، وقد بدأت الشركة بإرسال رسائل نصية لعملاء الدفع المسبق لسداد قيمة اشتراك الثلاثة أشهر القادمة، والتي تبدأ من شهر يوليو الجاري، وخلال السطور التالية نستعرض معكم متابعينًا الأعزاء رابط الإستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات.

موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

من المقرر أن تصدر فاتورة التليفون الأرضي التقليدية في 15 يوليو الجاري لأشهر أبريل ومايو ويونيو، وقد نفى مسؤول رفيع في الشركة المصرية للاتصالات، تحويل جميع العملاء لنظام الدفع المسبق، حيث تم تحويل أكثر من 4 ملايين عميل حتى الآن.

فاتورة التليفون الأرضي نظام الدفع المسبق 2023

تم إجبار عملاء التليفون الأرضي على التحول إلى نظام الدفع المسبق بدلاً من الفاتورة التقليدية، ولا يمكن للعملاء الاختيار في ذلك، ويتم شحن الهاتف الأرضي مسبقًا كل ثلاثة أشهر، ويتم تحويل عملاء التليفون الأرضي تدريجيًا إلى نظام الدفع المسبق، حيث يبلغ عدد العملاء الذين سيتم تحويلهم حوالي 12 مليون عميل، وذلك تمهيدًا لتعميم التجربة على جميع الخطوط الأرضية.

رابط الإستعلام فاتورة التليفون الأرضي 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في مصر بسهولة عن طريق الخطوات التالية:

زيارة موقع الشركة المصرية للإتصالات .

. تسجيل الدخول إلى حساب العميل باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

البحث عن خيار “فاتورتي” أو “استعلام عن الفاتورة” والنقر عليه.

إدخال رقم الحساب أو رقم الهاتف الأرضي المرتبط بالحساب.

النقر على زر “استعلام” أو “عرض الفاتورة” للحصول على نسخة إلكترونية من الفاتورة.

وفي حالة عدم القدرة على الوصول إلى الفاتورة عبر الإنترنت، يمكن الاتصال بخدمة العملاء المقدمة من الشركة المزودة لخدمة التليفون الأرضي للحصول على المساعدة والدعم اللازم.