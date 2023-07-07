رابط pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عموم المحافظات العراقية على موقع نتائجنا، ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم في عموم المحافظات العراقية بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، في أجواء مليئة بالترقب والحماس. وبعد انتهاء فترة الامتحانات، حان الوقت لجني ثمار الجهود المبذولة خلال العام الدراسي وسنتابع معكم كل مستجدات نتائج الثالث المتوسط 2023 والمواضيع الأخرى المتعلقة بالتعليم في العراق وكيفة الإستعلام عن results.mlazemna رابط pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عموم المحافظات العراقية على موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول موقع نتائجنا

أصدرت وزارة التربية والتعليم في العراق بيانًا رسميًا سابقًا، يعلن عن توفير طريقة سهلة ومباشرة للاطلاع على نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 موقع نتائجنا، وبفضل هذه الخدمة، لن يضطر الطلاب إلى القلق بشأن السفر أو التنقل إلى مدارسهم في حال سافروا خلال العطلات الصيفية أو الأعياد، حيث يمكنهم الآن معرفة نتائجهم عبر الإنترنت من منازلهم عن طريق موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات

ومن المقرر أن يتم تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات فور إعتمادها من معالي وزير التربية العراقية خلال الساعات القادمة عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح حيث سيتم إعلان جميع نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول في توقيت واحد عبر موقع نتائجنا الوزاري وموقع وزارة التربية العراقية.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023

يمكن للطلاب وأولياء الأمور في العراق استخراج نتائج الثالث المتوسط باستخدام الخطوات التالية:

1- عليك زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت عن طريق الرابط التالي: http://www.moedu.gov.iq/.

2- ثم عليك النقر على خيار “نتائج الامتحانات” في القائمة الرئيسية للموقع.

3- اختيار “نتائج الثالث المتوسط” من قائمة الاختيارات المتاحة.

4- إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك.

5- النقر على زر “بحث” لعرض نتيجة الطالب، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نسخة مطبوعة من النتيجة إذا كانت متاحة.