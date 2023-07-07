السعودية تُعلن بشكل رسمي منع سفر هؤلاء المواطنين إلى الخارج

أعلن النظام السعودي الحالات التي يمنع فيها المواطنين من السفر خارج المملكة العربية السعودية، وهي الدوافع القوية التي تبعث المخاوف من سفر الخصم وأنه في حال سفره ينجم عنه ضياع حق الضحية، لهذا فيتم فرض منع السفر لحفظ حق المجني عليه إلى أن يُنهي كافة الإجراءات التي تثبت أخذ حقه من المدعي، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع الحالات التي يُمنع فيها السفر إلى الخارج.

حالات المنع من السفر في السعودية

حدد القاضي الحالات التي يُمنع فيها المواطن السفر خارج المملكة العربية السعودية وفقًا للنظام السعودي وهي على النحو التالي:-

عند تبين أن أن حق المدعي معرض للخطر لدى سفر الخصم ويكون ذلك بالإثباتات.

في حالة إذا تبين أن الشخص قد اقترف جريمة أو قضية كبرى فيمنع من السفر لحين إيضاح الأمر.

في حال وجود ديون متعلقة بالشخص وتم إعطاؤه مهلة محددة لسداد هذه الديون فيُمنع من السفر لحين السداد.

عند الحكم على المدعي فلا يحق له السفر لحين إنقضاء المحاكمة.

يُمنع من السفر الشخص لحين غلق ملف القضية كي يتمكن من السفر.

النظام السعودي لمنع السفر إلى الخارج

وضع النظام السعودي كل هذه الحالات من أجل ضمان حقوق المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العرية السعودية، ويعد العامل الرئيسي في تقدير الوقت الذي يستغرقه رفع منع السفر هي وجود المبالغ المطلوب إيفائها كما وردت في المنع، لهذا يمُنع تمامًا من السفر لحين سداد جميع الرسوم المقررة من قبل المحكمة.