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عاجل عودة صرف المساعدة المقطوعة بأمر ملكي حقيقة أم شائعة!!
عودة صرف المساعدة المقطوعة
ظهرت العديد من الأقاويل خلال الفترة القليلة الماضية عن عودة صرف المساعدة المقطوعة للعديد من الفئات المستحقة، وبمبالغ زيادة عن المستحقة، لتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن أن كل هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، إضافة إلى أن المساعدة متوقفة لفترة طويلة ولم يتم الإعلان عنها بعد، لكن سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المساعدة المقدمة من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك خطوات التسجيل فيها.
الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة
وضعت وزارة الموارد البشرية بعض الفئات المستحقة من اجل الحصول على المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية فور عودتها مرة أخرى كما يلي:-
- جميع من هم كبار في السن.
- المطلقات.
- الأرامل.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الأسر الذي ليس لديها معيل.
- جميع الفئات الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقة.
طريقة التسجيل في المكرمة الملكية لهذا العام
من السهل القيام بالتسجيل في المساعدة أو المكرمة الملكية وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-
- أولاً يتم الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية.
- القيام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على أيقونة “المساعدة المقطوعة”.
- ثم يتم الموافقة على كافة الشروط والأحكام.
- إدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامك في الصفحة الرئيسية.
- الذهاب إلى الحساب الرسمي للوزارة.
- إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.
- الضغط على زر “تسجيل جديد”.
- في النهاية يتم الضغط على أيقونة “حفظ”.