Results الان رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عموم المحافظات epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية ونتائجنا
رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عموم المحافظات epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية ونتائجنا، ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول لعام 2023 في العراق، وسيتم الإعلان في عموم المحافظات فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة المواد الخاصة بالطلاب، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على النتائج بكل سهولة ويسر عبر موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت، حيث يتم عرض النتائج في كشوفات PDF ينتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا.
موعد إعلان نتائج الثالث متوسط العراق 2023
أعلنت وزارة التربية في العراق قبل أيام قليلة أنها ستقوم باعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة في 19 محافظة، حيث يترقب الطلاب في هذا الصف الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر على أمل الحصول على درجات متميزة، وخاصة الطلاب الأوائل الذين يتنافسون دائمًا على الترتيب في المدارس وستعلن نتيجة الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023 في نهاية الأسبوع المقبل علي موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا.
نتائج الثالث المتوسط 2023 عموم المحافظات العراقية
وإليكم خلال الجدول التالي نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية الموقع الرسمي لوزارة التربية في العراق وسيتم رفع النتائج فور إعتمادها.
|نتائج الثالث متوسط 2023
|حالة النتيجة
|اعلان النتائج
|نتائج الثالث متوسط 2023 نينوى
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الثالث متوسط 2023 ديالي
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ1
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الكرخ 2
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 الرصافة 1
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الرصافة 2
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 ميسان
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الثالث متوسط 2023 النجف
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الصف الثالث متوسط 2023 ذي قار
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الثالث متوسط 2023 القادسية
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 صلاح الدين
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الصف الثالث متوسط 2023 واسط
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الثالث متوسط 2023 اربيل
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الثالث متوسط 2023السليمانية
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دهوك
|ثريبا
|جاري الرفع
|نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 الانبار
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الثالث متوسط 2023 بابل
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الثالث متوسط 2023البصرة
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الصف الثالث متوسط 2023 كربلاء
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج الثالث متوسط 2023 كركوك
|قريبا
|جاري الرفع
|نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 المثنى
|قريبا
|جاري الرفع
رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023
يمكن للطلاب وأولياء الأمور في العراق معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط باستخدام الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت عن طريق الرابط التالي: http://www.moedu.gov.iq/.
- النقر على خيار “نتائج الامتحانات” في القائمة الرئيسية للموقع.
- اختيار “نتائج الثالث المتوسط” من قائمة الاختيارات المتاحة.
- إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك.
- النقر على زر “بحث” لعرض نتيجة الطالب.
- يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نسخة مطبوعة من النتيجة إذا كانت متاحة.
وإذا واجه الطالب أي مشكلة في استخراج نتيجته، يمكن الاتصال بمدرسته أو وحدة الإرشاد التعليمي في محافظته للحصول على المساعدة والدعم اللازم. يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات تباعًا في كل محافظة في العراق فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة، لذا يجب على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الموقع الإلكتروني لمعرفة موعد إعلان النتائج في المحافظة التي يدرسون فيها.
نتيجة الثالث المتوسط 2023
أشار الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق إلى أن النتائج ستتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة الرسمي، بالإضافة إلى مواقع ناجح ونتائجنا، بعد الانتهاء من إعدادها واعتمادها رسمياً. كما يشير إلى أن الإعلان عن النتائج سيتم في الأسبوع الثاني من شهر يوليو لعام 2023.