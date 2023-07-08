Results الان رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عموم المحافظات epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية ونتائجنا

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عموم المحافظات epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية ونتائجنا، ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول لعام 2023 في العراق، وسيتم الإعلان في عموم المحافظات فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة المواد الخاصة بالطلاب، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على النتائج بكل سهولة ويسر عبر موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت، حيث يتم عرض النتائج في كشوفات PDF ينتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط العراق 2023

أعلنت وزارة التربية في العراق قبل أيام قليلة أنها ستقوم باعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة في 19 محافظة، حيث يترقب الطلاب في هذا الصف الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر على أمل الحصول على درجات متميزة، وخاصة الطلاب الأوائل الذين يتنافسون دائمًا على الترتيب في المدارس وستعلن نتيجة الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023 في نهاية الأسبوع المقبل علي موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا.

نتائج الثالث المتوسط 2023 عموم المحافظات العراقية

وإليكم خلال الجدول التالي نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية الموقع الرسمي لوزارة التربية في العراق وسيتم رفع النتائج فور إعتمادها.