5 مواقع لسهولة ⭐ تحميل ⭐ والاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط PDF الدور الاول

يعتبر البحث عن مواقع الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط من الأمور المهمة التي يقوم بها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور. فعند نهاية العام الدراسي، يتوجب على الطلاب الحصول على نتائجهم لمعرفة تقييمهم وتحديد مستقبلهم الأكاديمي. ولتسهيل هذه العملية، تم تطوير العديد من المواقع التي تمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام بسهولة عن تحميل وتنزيل نتائج الثالث المتوسط بصيغة PDF. في هذا المقال، سنستعرض خمسة مواقع موثوقة للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بصيغة PDF.

موقع نتائج الثالث المتوسط pdf 2023

فيما يلي نقدم لكم 5 مواقع رسمية وغير رسمية لكي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط الخاصة بهم فور صدورها هذا الأسبوع.

موقع وزارة التربية العراقية (الموقع الرسمي):

يُعتبر موقع وزارة التربية العراقية المصدر الأساسي والموثوق للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط. حيث يقدم الموقع واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى النتائج بعد إدخال بيانات الطالب المطلوبة. يوفر الموقع أيضًا إمكانية تحميل النتائج بصيغة PDF للحفاظ على سهولة الوصول إليها وطباعتها.

رابط وزارة التربية العراقية

موقع السومرية نيوز (الجريدة الرسمية):

يُعتبر موقع السومرية نيوز منصة إعلامية رائدة في العراق. وبالإضافة إلى تقديم أخبار موثوقة، يوفر الموقع أيضًا خدمة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بصيغة PDF. يمكن للمستخدمين زيارة قسم النتائج وتحديد المرحلة الدراسية المطلوبة للاطلاع على النتائج وتحميلها بسهولة.

رابط السومرية نيوز

موقع نتائجنا (الموقع الرسمي):

يُعد موقع نتائجنا أحد المصادر الموثوقة للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بصيغة PDF. يقدم الموقع واجهة مستخدم بسيطة ومريحة للبحث عن النتائج باستخدام رقم الامتحان أو الاسم. بعد إدخال المعلومات المطلوبة، يمكن للمستخدمين تنزيل النتائج بصيغة PDF بسهولة.

رابط موقع نتائجنا

موقع ناجح:

يُعتبر موقع ناجح أحد المواقع الشهيرة للاستعلام عن نتائج الطلاب. يوفر الموقع خدمة البحث عن النتائج بسهولة عن طريق إدخال رقم الامتحان والسنة الدراسية. بعد ذلك، يتمكن الطلاب من الوصول إلى نتائج الثالث متوسط وتحميلها بسهولة PDF.

يمكن الوصول لرابط الموقع من جوجل.

موقع النجاح:

يعد موقع النجاح منصة شهيرة للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بصيغة PDF. يتيح الموقع للمستخدمين إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الامتحان والسنة الدراسية، للاطلاع على النتائج. يمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل النتائج بسهولة في صيغة PDF للمراجعة المستقبلية.

يمكن الوصول لرابط الموقع من جوجل.

بهذه الطرق الخمسة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام بسهولة عن نتائج الثالث المتوسط بصيغة PDF. يجب التأكد دائمًا من ثقة وموثوقية المواقع التي يتم استخدامها والتحقق من صحة الروابط قبل الوصول إلى نتائج العراق.

تقسيم درجات الدور الاول مادة الاحياء

– الفصل الثاني الجهاز الهيكلي 24 درجة .

– الفصل الثالث الجهاز العضلي 9 درجات .

– الفصل الرابع الجهاز الهضمي15 درجة .

– الفصل الخامس جهاز الدوران 28 درجة .

– الفصل السادس جهاز التنفسي 13 درجة .

– الفصل السابع جهاز الاخراج 15 درجة.

– الفصل الثامن جهاز التناسلي 7 درجات .

– الفصل التاسع جهاز العصبي 5 درجات .

– الفصل العاشر اعضاء الحس 22 درجة .

تقسيم درجات مادة الاسلامية

– السور 10 درجات .

– الأحاديث 10 درجات .

– المعاني 5 درجات .

تقسيم درجات مادة اللغة العربية

– القواعد 30 درجة .

– الأدب والنصوص 20 درجة .

– الأملاء 5 درجات .

– الأنشاء 20 درجة .

تقسيم درجات مادة اللغة الانكليزية

القطعة الخارجية 15 درجة .

– قطع الكتاب 10 درجات .

-قطع الأدبية 10 درجات.

– القواعد 20 درجة .

– تعاريف، ربط، تسقيط 15 درجات

– التنقيط 5 درجات .

– الاملاء 10 درجات.

– الانشاء 15 درجة .

تقسيم درجات مادة الكيمياء

– الفصل الاول 20 درجة .

– الفصل الثاني من 15- 20 درجة .

– الفصل الثالث 15 درجة .

– الفصل الرابع 20 درجة .

– الفصل الخامس 18 درجة .

– الفصل السادس 20 درجة .

– الفصل السابع 10 درجات .

– الفصل الثامن 10 درجات .

تقسيم درجات مادة الفيزياء

– الفصل الاول 16 درجة .

– الفصل الثاني 10 درجات .

– الفصل الثالث 20 درجة .

– الفصل الرابع 10 درجات .

– الفصل الخامس 12 درجة .

– الفصل السادس 18 درجة .

– الفصل السابع 14 درجة .

– الفصل الثامن 12 درجة .

– الفصل التاسع 8 درجات .

تقسيم الدرجات مادة رياضيات

– الفصل الاول 50 درجة .

– الفصل الثاني 40 درجة .

– الفصل الثالث 50 درجة .

تقسيم الدرجات مادة الاجتماعيات

– الجغرافية 40 درجة .

– التاريخ 40 درجة .

– الوطنية 20 درجة .