نزلت الان pdf.. رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم اليمنية || أسماء أوائل الثانوية العامة

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 من نتائج الامتحانات الأكثر بحثاً في اليمن بشكل عام، خاصة في ظل رغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطمئنان على مستقبلهم الدراسي أو مستقبل أبنائهم، وتعتبر نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023 أو في أي مكان، هي الفاصل بين المرحلة الدراسية والمرحلة الجامعية، لهذا يجتهد الجميع في الثانوية العامة ليصل إلى جامعة وكلية بين الأفضل في بلده، فما هي طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وما هو موعد ظهور النتيجة وفقاً للوزارة، نتعرف على كل ذلك عبر موقعنا البديل.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عبر موقع وزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم عن نزول وطرح نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، بغرض التيسير على الطلاب بشكل كبير والحصول على النتيجة دون زيارة المدارس ومكاتب استخراج النتيجة، فقط اتبع الخطوات التالية لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليمن بكل سهولة:

في البداية قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمن على الإنترنت مباشرة من هنا.

سوف تجد عدة خيارات في الصفحة الرئيسية للموقع، اختر منها أيقونة “نتائج الطلاب”.

ادخل المرحلة التعليمية التي يدرس بها الطالب.

اكتب رقم جلوس الطالب أو رقم المكان الذي يجلس به في الامتحانات.

ادخل باقي المعلومات الشخصية للطالب وتأكد من صحتها.

في نهاية الصفحة سوف تجد أيقونة “عرض النتيجة” قم بالضغط عليها.

سيتم عرض النتيجة الخاصة بك أو بمن أدخلت رقم جلوسه بشكل مفصل وتشمل: مجموع درجات الطالب في كل مادة، المجموع الكلي، النسبة المئوية، هل اسم الطالب ضمن اسماء أوائل الثانوية العامة في اليمن 2023 أم لا؟.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023

تم الإعلان عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة في الفترة الأخيرة، وأوضحت وزارة التعليم أنها تضع اللمسات الأخيرة في الوقت الحالي، على أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليمن عبر موقعها الرسمي في أي وقت من الآن، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عنها بكل سهولة.