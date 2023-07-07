متاح Results pdf رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2023 بغداد وجميع المحافظات دور اول من وزارة التربية العراقية

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن طريقة الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد من خلال بيان رسمي لها، والجدير بالذكر أن الوزارة اهتمت بتنفيذ جميع الإجراءات والاحتياطات المتعلقة بالاختبارات لضمان نزاهة ودقة النتائج حيث بدأت الوزارة الآن في تصحيح الامتحانات للطلاب في الجولة الأولى، وسوف نسلط الضوء من خلال السطور التالية على معلومات عن كيفية الاستعلام عن هذه النتائج، ولهذا تابعونا.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2023 بغداد

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالعراق أن نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا ستُعلن في جميع محافظات العراق في الساعات القليلة القادمة حيث تم الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الطلاب ، وسيتم الإعلان عن النتائج رسميًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية خلال الأيام القليلة القادمة، ويجدر بنا الإشارة إلى أن هذه النتائج تعتبر أحد أهم المراحل للطلاب في العراق، حيث تساعد على تقييم تحصيلهم وتحديد مسارهم التعليمي للمرحلة التالية، وتعد الدرجات التي حصل عليها الطالب في هذا الصف من المهارات الأساسية للطلاب، وتؤثر في انتقالهم إلى مرحلة دراسية جديدة.

طريقة استخراج نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور اول

يسرت الوزارة على الطلاب العراقيين الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد من خلال الموقع الرسمي لها أو موقع نتائجنا وفقا لعدد من الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية .

التوجه إلى موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/.

اختيار قسم نتائج المرحلة المتوسطة للجولة الأولى.

كتابة رقم الامتحان الخاص بالطالب.

ملأ جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

انقر على رمز استعلام.

ومن ثم سوف تظهر النتيجة بعد ذلك، وبالاضافة إلى بيان تفصيلي لجميع الدرجات الطالب بجميع المواد الدراسية المقررة.

يجب على الطلاب اتباع التعليمات المحددة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للحصول على النتائج بدقة وتأكيد صحة المعلومات التي تم إدخالها، وينصح بالاحتفاظ بنسخة من النتيجة، ونتمنى لجميع الطلاب في العراق النجاح والتوفيق في نتائجهم ومستقبلهم التعليمي.

نتائج الثالث متوسط العراق 2023

يمكنك إتمام عملية الاستعلام من خلال المنزل عزيزي الطالب وذلك لكي يتم التعرف على موقف الطالب من اجتياز هذه المرحلة المتوسطة التي يليها المرحلة الإعدادية وهي هامة في حياة الطالب ويتم استخراج النتائج بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب في المكان المخصص.