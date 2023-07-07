Link منصة مظلتي تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة التاسعة

تزايد البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من أجل الحصول على الدعم الاجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية من العراق، والجدير بالذكر أنه يتم صرفه هذا الدعم على أساس شهري، مما يجعل الآلاف من المواطنين العراقيين يبحثون بشكل متكرر عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى أن الوزراة قد حددت الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الدعم، ولهذا سوف نوضح عبر السطور التالية كيفية الاستعلام عن هذه الأسماء، وكافة التفاصيل عنها، ولهذا تابعونا لمعرفة المزيد.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وفقًا لتصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ستكون اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 متاحة في الدفعة التاسعة، وسيتم نشر الدفعة الثالثة من تلك الدفعة عقب عيد الأضحى، ويتوقع أن تحتوي هذه الدفعة على قوائم تحوي حوالي 120,000 اسم في جميع أنحاء العراق، هذه الدفعة ستشمل حوالي 600,000 أسرة بلا دخل، بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات وأولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية وعقلية، والموظفين بدوام كامل ومجموعات أخرى مستحقة للدعم الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

للاستعلام على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة والأخيرة في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق

ابحث عن أيقونة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

اكتب رقم التعريف الخاص بك الموجود على بطاقة التموين الخاصة بك.

انقر على زر البحث للبدء في عملية البحث.

باستخدام هذه الخطوات، ستتمكن من الاطلاع على قوائم الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وتنزيلها على هاتفك الخاص بك للاحتفاظ بها، وضعت الوزارة هذا البرنامج من أجل تحسين دخل الأسر الفقيرة، ورفع مستوى المعيشة لديهم.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية

المواطنين يرغبون في إتمام عملية البحث عن موقفهم من القبول في الرعاية الاجتماعية أو رفض الطلب وذلك بعد أن قاموا بالتقديم في هذا الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي أعلنت عن هذا البرنامج وفتح باب التسجيل بشكل الكتروني.