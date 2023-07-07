من خلال هذه المقالة ننشر لكم عبر موقع البديل الإخباري جدول توقعات تنسيق دبلوم زراعة 2023 للالتحاق بالكليات والمعاهد، حيث تعتبر أكثر ما يشغل بال الطلاب والطالبات في الوقت الراهن، بعد أن اعتمد رضا حجازي وزير التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية للدور الاول بنسبة نجاح 63% منذ يومين خلال مؤتمر صحفي.

درجات تنسيق دبلوم زراعي 5 سنوات 2023 في الكليات والمعاهد

يجب ملاحظة ان الدرجات ممكن أن تتغير حسب الأعداد المتقدمة هذا العام.

– تنسيق كلية زراعة عين شمس للدبلومات 75% . .

– تنسيق تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 75% .

– تنسيق كلية زراعة المنصورة 75% .

– تنسيق كلية زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 75% .

– تنسيق كلية زراعة المنوفية بشبين الكوم 75% .

– تنسيق كلية تربية المنوفية بشبين الكوم 75% .

– تنسيق السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 75% .

– تنسيق معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 74.07

– تنسيق معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبرا الخيمه بمصروفات 73.33

– تنسيق معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 72.78

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 70.37

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 70.37

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 70.00

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 70.00

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 69.81

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 69.81

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 69.07

العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر 68.52

العالي سياحة وفنادق الغردقة 67.04

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 66.67

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 66.30

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 65.56

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 64.81

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 62.78

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 62.59

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 60.00

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 60.00

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية أسيوط بمصرفات 60.00 .

مجموع تنسيق دبلوم زراعي 3 سنوات في الكليات والمعاهد العليا التي تقبل دبلوم زراعة 2023

– تنسيق كلية زراعة الوادي الجديد للدبلومات 86.18

– تنسيق كلية تربية كفر الشيخ 84.72

– تنسيق كلية زراعة المنصورة 84.18

– تنسيق كلية تربية دمنهور للدبلومات الفنية 82.18

– تنسيق تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 81.63

– تنسيق كلية زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 81.53

– تنسيق كلية تربية طنطا 80.54

– تنسيق كلية زراعة المنوفية بشبين الكوم 80.36

– تنسيق كلية تربية المنيا 80.36

– تنسيق كلية تربية المنوفية بشبين الكوم 80.18

– تنسيق كلية زراعة بنها بمشتهر 80.00

– تنسيق كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 78.36.

مجموع تنسيق المعاهد العليا التي تقبل طلاب الدبلوم الزراعي 2023- 2024 مدارس 3 و5 سنوات

تنسيق تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 81.63

ك.ت. فني صناعى شبرا 76.36

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 76.00

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 74.54

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 73.63

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 71.09

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 70.00

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 70.00

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 70.00

الفني للفنادق المطريه 70.00

الفني للفنادق بور سعيد 70.00

الفني للفنادق قنا 70.00

الفني للفنادق الاسكندريه 70.00

ش.مطاعم فني سياحة قنا 70.00

ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 69.81

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 69.81

ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 69.63

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 69.63

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 68.36

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 68.00

ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 67.41

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 66.90

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 66.72

ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 65.63

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 64.90

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 64.72

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 64.54

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 64.54

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 64.18

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 63.81

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 63.63

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 63.45

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 63.45

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 63.09 .

تنسيق دبلوم زراعة 2022-2023 نظام 3 سنوات

تربية كفر الشيخ 93.80

تربية دمنهور 91.80

زراعة المنصورة 91.80

زراعة الوادي الجديد 91.60

تربية طنطا 90.80

تربية المنيا 90.60

تربية المنوفية بشبين الكوم 89.80

زراعة المنوفية بشبين الكوم 89.60

زراعة بنها بمشتهر 89.45

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 89.20

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 88.80

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 88.72

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 88.40

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 87.81

ك.ت. فني صناعى شبرا 85.25

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 78.72

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 71.85

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 70.00

الفني للفنادق المطريه 70.00

الفني للفنادق قنا 70.00

الفني للفنادق الاسكندريه 70.00

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 69.63

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 69.09

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 68.14

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 65.81

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 65.63

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 65.09

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 64.72

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 64.54

ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 63.45

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 62.72

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 62.54

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 62.18

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 61.09

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 60.72

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 60.72

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 60.54

ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 60.36

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 60.18

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 60.00

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 60.00

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 60.00

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 60.00

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث 60.00

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 60.00

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 60.00

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 60.00

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 60.00

العالي سياحة وفنادق الغردقة 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 60.00

تنسيق دبلوم زراعة نظام 5 سنوات 2022-2023

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 66.48

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 61.66

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 61.29

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث 60.37