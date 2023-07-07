⭐ الان ⭐ تنسيق دبلوم تجارة 2023 للكليات والمعاهد

تعد درجة الدبلوم في التجارة واحدة من أهم الشهادات التعليمية التي تمنح الطلاب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في مجال الأعمال والتجارة. ومع تزايد الطلب على المحترفين المؤهلين في هذا المجال، فإن الكليات والمعاهد تعمل جاهدة لتطوير برامج دراسية شاملة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

توقعات تنسيق الدبلوم الفني التجاري كليات ومعاهد

يهدف دبلوم تجارة 2023 إلى توفير تعليم عالي الجودة وتدريب عملي للطلاب الذين يسعون لبناء مستقبل مهني ناجح في مجال التجارة. تم تصميم المنهاج الدراسي ليغطي مجموعة متنوعة من المواضيع التي تشمل الإدارة، والتسويق، والمحاسبة، والتمويل، وإدارة سلسلة التوريد، والتجارة الدولية، والاقتصاد، والقانون التجاري، وتكنولوجيا المعلومات الضرورية في سوق العمل الحديث.

تنسيق دبلوم تجارة 2023 نظام 3 سنوات

معهد فني صحى المنصوره 98.10

معهد فني صحى الزقازيق 97.84

معهد فني صحى طنطا 97.75

معهد فني صحى اسماعيليه 97.58

معهد فني صحى بنها 97.58

فنى صحي جنوب الوادي 97.58

معهد فني صحى الاسكندريه 97.41

معهد فني صحى بنى سويف 97.24

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 97.24

معهد فني صحى سوهاج 97.06

معهد فني صحى اسوان 96.89

تجارة بور سعيد 96.89

تجارة انتساب موجه بور سعيد 96.72

تجارة كفر الشيخ 96.66

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 96.66

تجارة المنصورة 96.37

تجارة دمياط 96.37

تربية طنطا 96.20

تجارة السويس 96.20

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 96.20

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 96.20

تربية كفر الشيخ 96.20

تربية حلوان 96.16

تجارة الزقازيق 96.03

تجارة طنطا 95.86

تجارة انتساب موجه دمياط 95.86

تجارة انتساب موجه المنصورة 95.86

تجارة أسوان 95.86

تربية مدينة السادات 95.86

تجارة الإسكندرية 95.86

تجارة دمنهور 95.68

تجارة جنوب الوادي 95.68

تجارة العريش 95.68

تجارة انتساب موجه السويس 95.51

تربية سوهاج 95.51

تجارة أسيوط 95.51

تجارة مدينة السادات 95.34

تجارة القاهرة 95.34

تجارة بنها 95.34

تجارة انتساب موجه طنطا 95.34

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 95.33

تجارة انتساب موجه دمنهور 95.17

تجارة انتساب موجه الزقازيق 95.17

تجارة المنوفية بشبين الكوم 95.17

تجارة عين شمس 95.14

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 95.00

تجارة سوهاج 95.00

تجارة و إدارة أعمال حلوان 95.00

تجارة بني سويف 95.00

تجارة انتساب موجه العريش 94.91

تجارة انتساب موجه أسوان 94.83

تجارة انتساب موجه القاهرة 94.82

تجارة انتساب موجه أسيوط 94.82

تجارة انتساب موجه بنها 94.82

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 94.82

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 94.82

تجارة انتساب موجه سوهاج 94.71

تجارة انتساب موجه عين شمس 94.66

تجارة انتساب موجه بني سويف 94.65

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 94.65

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 94.65

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 94.31

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 93.27

الفني التجارى بالروضه 92.24

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 90.86

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 88.96

الفني التجارى ببنها 88.27

الفني التجارى بدمنهور 88.27

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 88.10

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 87.93

الفني التجارى بالاسكندريه 87.58

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 87.41

الفني التجارى باسوان 86.37

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 86.20

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 86.03

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 86.03

الفني التجارى باسيوط 85.68

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 85.34

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 85.17

الفني التجارى بطنطا 84.82

الفني التجارى بالمطريه 84.48

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 84.48

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 84.31

الفني التجارى بقنا 84.13

الفني التجارى بشبرا 83.96

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 83.44

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 83.10

الفني التجارى بالزقازيق 83.10

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 82.93

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 82.93

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 82.75

الفني التجارى بسوهاج 82.58

الفراعنة العالي إدارة أعمال 82.58

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) 82.41

الفني التجارى بالعريش 82.06

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 82.06

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 81.37

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 81.37

الفني التجارى بالمحله الكبرى 81.03

الفني التجارى بالمنصوره 80.60

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 80.34

نظم معلومات ادارية قطاميه 80.00

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 80.00

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 80.00

الفني التجارى ببور سعيد 79.82

الفني التجارى بدمياط 79.65

الفني التجارى بقويسنا 79.48

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 79.13

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 78.96

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 78.96

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 78.27

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 78.27

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 78.27

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 78.10

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 77.93

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 77.75

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 77.75

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 77.58

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم) 77.58

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 77.58

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 77.41

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 77.06

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 76.72

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 76.72

ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 76.55

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 76.37

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 76.37

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 76.29

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 76.20

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 76.03

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 75.17

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 74.82

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 74.65

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 74.48

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 74.13

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 74.13

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 73.96

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 73.96

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 73.96

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 73.62

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 73.62

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 73.27

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 72.93

ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 72.93

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 72.93

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 72.75

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 72.75

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 72.75

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 72.58

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى 72.58

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 72.24

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 72.24

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 72.06

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 72.06

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال 71.89

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 71.37

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 71.20

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 71.20

ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 70.12

ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 70.00

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 70.00

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 69.82

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 69.13

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 68.79

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 68.44

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 68.44

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 66.89

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 66.55

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 65.68

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 65.17

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 65.17

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 65.00

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 65.00

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 64.82

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 64.82

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 64.65

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 64.62

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 64.13

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 63.96

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 62.62

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 62.41

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 62.24

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 62.06

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة 61.55

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 60.00

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 60.00

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 60.00

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 60.00

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 60.00

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 60.00

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 60.00

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 60.00

العالي سياحة وفنادق الغردقة 60.00

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 60.00

تنسيق دبلوم تجارة نظام 5 سنوات 2023

تجارة السويس 94.10

تجارة انتساب موجه السويس 93.40

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 93.20

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 92.80

تجارة عين شمس 91.40

تجارة انتساب موجه عين شمس 90.70

تجارة جنوب الوادي 90.66

تجارة سوهاج 90.44

تجارة بور سعيد 89.50

تجارة بني سويف 89.33

تجارة بنها 88.90

تجارة انتساب موجه سوهاج 88.66

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 88.66

تجارة أسيوط 88.39

تجارة القاهرة 88.39

تجارة أسوان 88.33

تجارة انتساب موجه بنها 88.22

تجارة العريش 88.00

تجارة انتساب موجه القاهرة 87.80

تجارة انتساب موجه أسوان 87.61

تجارة انتساب موجه أسيوط 87.60

تجارة انتساب موجه بني سويف 87.56

تجارة مدينة السادات 87.56

تجارة انتساب موجه العريش 87.39

تجارة المنوفية بشبين الكوم 87.30

تجارة و إدارة أعمال حلوان 87.10

تجارة الإسكندرية 86.94

تجارة الزقازيق 86.78

تربية حلوان 86.72

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 86.68

تجارة انتساب موجه بور سعيد 86.66

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 86.60

تجارة المنصورة 86.50

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 86.44

تجارة دمنهور 86.35

تجارة طنطا 86.33

تجارة دمياط 86.28

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 86.22

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 86.17

تجارة انتساب موجه الزقازيق 86.11

تجارة كفر الشيخ 86.10

تجارة انتساب موجه المنصورة 86.00

تجارة انتساب موجه دمنهور 85.94

تجارة انتساب موجه دمياط 85.89

تجارة انتساب موجه طنطا 85.83

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 85.80

تربية نوعية دمياط 85.72

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 85.56

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 85.56

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 85.56

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 85.50

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 83.56

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 83.44

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم) 83.28

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 83.00

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 82.72

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 81.56

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 81.50

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 81.00

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 80.88

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 80.83

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 80.78

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 80.78

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 80.78

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 80.77

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 80.28

العالي سياحة وفنادق الغردقة 80.22

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 80.10

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 79.89

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 79.88

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 79.86

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 79.83

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 79.50

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 79.20

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 78.78

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 78.55

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 78.40

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث 78.33

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 78.06

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 78.00

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 77.94

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 77.94

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 77.60

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 77.44

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 77.22

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 77.06

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 76.83

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 76.83

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 76.72

الفراعنة العالي إدارة أعمال 76.55

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 76.39

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 76.22

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 76.22

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 75.64

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 75.55

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 75.20

حقوق سوهاج 75.00

حقوق الإسكندرية 75.00

حقوق القاهرة 75.00

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 75.00

حقوق كفرالشيخ 75.00

حقوق بنها 75.00

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 74.00

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 72.89

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 70.83

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 68.56

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 68.28

نظم معلومات ادارية قطاميه 65.00

بفضل هذا البرنامج التعليمي، سيتمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للعمل في مجموعة واسعة من الصناعات والشركات، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية. سيحصل الطلاب على فهم شامل للعمليات التجارية والاقتصادية، وسيكتسبون القدرة على تحليل البيانات واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتطوير مهارات الاتصال والتفاوض، والقدرة على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستمرة في السوق.

تضمن الكليات والمعاهد العريقة وجود هيكل تعليمي مبتكر ومنهاج متطور يجمع بين النظرية والتطبيق العملي. سيتم تقديم الدروس من خلال أعضاء هيئة تدريس متخصصين ومؤهلين، الذين يجمعون بين الخبرة الأكاديمية والمهنية. كما ستتاح للطلاب فرص تعليمية إضافية مثل الزيارات الميدانية وورش العمل والتدريب التطبيقي لتعزيز فهمهم العملي وتوسيع شبكاتهم المهنية.

إن درجة الدبلوم في التجارة هي خطوة هامة في رحلة تحقيق النجاح المهني. ومع دبلوم تجارة 2023، سيتمكن الطلاب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للتميز في سوق العمل المتنافس. ستفتح أبواباً واسعة أمامهم لفرص وظيفية مثيرة وتحديات جديدة، سواء في الشركات الكبرى أو الشركات الناشئة، أو حتى في إنشاء مشروعهم الخاص.

إن دبلوم تجارة 2023 هو فرصتك لاكتساب التعليم والتدريب الذي سيساعدك على تحقيق أهدافك المهنية وتطوير مستقبل مشرق في مجال التجارة والأعمال. انضم إلينا في هذه الرحلة الشيقة واستعد للمغامرة في عالم الأعمال والفرص اللامحدودة التي يمكنها تقديمها لك.