يقترب ظهور نتائج ثالث متوسط دور اول 2023 العراق لعام 2023، وأكد وزير التربية والتعليم العراقي من داخل المراقبة على ضمان سلامة أوراق الاختبارات، ولا مجال لعمليات اختراق أو فتح للدفاتر، لا تستمع الى شائعات مضللة، سنكشف لكم من خلال هذا المقال ظهور نتائج ثالث متوسط دور اول 2023 العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.

ظهور نتائج ثالث متوسط دور اول 2023 العراق

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية، انتاب طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط الفرح والسرور، حيث تم الإعلان عن جميع النتائج في فترة وجيزة، ويمكن لكل طالب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول عليها، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على نتائجك الخاصة من نتائجنا ومن موقع ملازمنا.

موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq الصف الثالث المتوسط

يمكن للطلاب العراقيين الاطلاع على نتائج اختبارات الصف الثالث المتوسط من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، والخطوات المحددة هي كما يلي.

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

انقر فوق القائمة المنسدلة أعلى الموقع وحدد نتيجة.

حدد التعليم المتوسط ​​من الخيارات المتاحة.

حدد العام الدراسي للطالب من الخيارات المتاحة.

أدخل رقم جلوس الطالب في المكان المخصص.

انقر فوق الزر “بحث” لمشاهدة نتائج الطلاب.

موقع ملازمنا نتائج الثالث متوسط 2023 pdf

بعد فترة طويلة، ينتظر العديد من طلاب المدارس الإعدادية الإعلان عن نتائج الاختبارات، أكمل التلاميذ في جميع المدارس في العراق، وكذلك المدارس الكردية وغيرها، الامتحان في 17 يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج عبر موقع ملازمنا على شبكة الإنترنت في الساعات القليلة المقبلة.