رابط نتائج الثالث متوسط ذي قار بالإسم كشوفات كاملة الان ظهرت!!

نتائج الثالث متوسط العراق إن معرفة نتائج الثالث متوسط العراق تعتبر أمراً هاماً للطلاب والطالبات وكذلك لأولياء الأمور، ففي هذه المرحلة يتحدد مستقبل الطالب ومسيرته التعليمية، ولذلك ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في العراق، وكذلك من قبل أولياء الأمور، حيث تمثل هذه المرحلة إحدى المراحل التعليمية الحاسمة التي تحدد مسار الطلاب في المستقبل.

نتائج الثالث متوسط العراق

طريقة معرفة نتائج الثالث متوسط العراق من أجل القيام بمعرفة نتائج الثالث متوسط العراق قم باتباع هذه الطريقة للحصول على النتيجة إلكترونيا وهي كالآتي:

أولاً يجب الدخول إلى موقع نتائجنا، ثانياً سوف يتوجب على الطالب القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع، وذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الهوية وأيضاً كلمة المرور الخاصة بالطالب وعقب هذا يجب كتابة البريد الالكتروني الخاص بالطالب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ورقم التحقق الخاص به، ثالثاً يجب الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام وبعدها سوف يتم تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا، رابعاً يجب القيام باختيار الصف الدراسي الخاصة بالطالب وبعدها القيام بالضغط على زر البحث، وأخيراً سوف يتم عرض نتيجة الطالب ودرجته في كل مادة، كما يمكن للطالب القيام بالاستعلام عن نتيجته وبعدها القيام بطباعة شهادة النتيجة الخاصة به.

المعاهد التي تقبل خريجي الثالث متوسط

تفاصيل المعاهد التي تم ذكرها سابقاً والتي تقبل خريجي الصف الثالث المتوسط في العراق هي كما يلي:

معهد السياحة والفندقة:

يتم تدريس المهارات والمعرفة اللازمة للعمل في هذه الصناعة، ويتضمن ذلك دراسة مواد مثل الإدارة الفندقية، الطهي والخدمات الغذائية، والتسويق السياحي.

معهد التدريب المهني البحري:

يتم تدريس المهارات والمعرفة اللازمة للعمل في هذه الصناعة، ويشمل ذلك دراسة مواد مثل الإدارة البحرية، الصيانة البحرية، واللغة الإنجليزية البحرية.

معهد إعداد مفوضي الشرطة:

يتم تدريس المهارات والمعرفة اللازمة للعمل في هذا المجال، ويشمل ذلك دراسة مواد مثل القانون، الأخلاقيات المهنية، ومهارات الاتصال والتفاوض.

معهد النفط والغاز الأهلي:

يتم تدريس المهارات والمعرفة اللازمة للعمل في هذه الصناعة، ويشمل ذلك دراسة مواد مثل الهندسة البترولية، الإنتاج النفطي، والتقنيات الحديثة في البحث عن النفط والغاز.

معهد الفنون الجميلة:

يتم تدريس المهارات والمعرفة اللازمة للعمل في هذه الصناعة، ويشمل ذلك دراسة مواد مثل الرسم والتصوير، النحت، والتصميم الجرافيكي.