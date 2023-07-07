ظهور نتائج البكالوريا الجزائر 2023 دورة جوان الديوان الوطني للامتحانات خلال ساعات

ظهور نتائج البكالوريا الجزائر 2023، في الآونة الأخيرة يبحث العديد من طلاب المدارس الثانوية الجزائرية باستمرار عن موعد لنشر نتائج البكالوريا الخاصة بهم، حيث تقدم هذا العام أكثر من 790 طالبًا إلى الامتحان وبدأت عمليات التصحيح بعد الانتهاء من جميع الاختبارات المقررة للطلاب، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم نشر النتائج في أقرب وقت ممكن وستكون متاحة من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ظهور نتائج البكالوريا الجزائر 2023

يمكنك بسهولة الحصول على نتائج درجة البكالوريوس باتباع سلسلة من الخطوات:

يجب عليك الوصول إلى موقع الويب الخاص بمكتب الدولة للامتحانات والمسابقات عبر الرابط التالي: http://www.onec.dz/

كما يمكنك الانتقال مباشرة إلى موقع الويب التالي: https://bac.onec.dz/

يجب إدخال كلمة المرور ورقم التسجيل والإجابة على جميع الأسئلة التي تظهر على الشاشة، ثم النقر فوق النتائج المعروضة عند التحميل على الموقع.

موعد إعلان النتيجة

ومن المتوقع إعلان النتيجة بعد إتمام جميع إجراءات التصحيح، سيتم إصدار نتائج البكالوريا لعام 2023 في منتصف هذا الشهر، بالإضافة إلى ذلك، يتم مراقبة جميع النتائج وهناك عدة مؤشرات على أن نتائج هذا العام ستكون أعلى بكثير من السنوات السابقة.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يعتبر موقع الديوان من أفضل المواقع بالتعاون مع وزارة التربية الجزائرية، بالإضافة إلى لجان التصحيح والرصد، كما يتم متابعة جميع امتحانات الطلاب ونشر النتائج عبر الموقع بعد الموافقة الرسمية. موقع الديوان هو القناة الرسمية حيث يمكنك التحقق من النتائج ومن ثم الكشف عن الطلاب الناجحين في المؤسسة التعليمية.