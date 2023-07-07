رابط كشوفات نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول جميع المحافظات الان

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قبل أيام أنها ستعتمد نتائج الصف الثالث متوسط 2023 في 19 محافظة عراقية بعد الانتهاء من التصحيح، وينتظر طلاب هذا الصف إعلان النتائج، ويمكن للطلبة الراغبين في الحصول على درجات ممتازة، وخاصة من يحتل المرتبة الأولى في صفوف أقرانهم في المدارس، التحقق من درجاتهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رقم امتحان الطالب.

رابط كشوفات نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

يمكنك الآن التحقق من نتائج الصف الثالث متوسط ​​ للدور الأول لعام 2023 وجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بدرجات جميع الطلاب من خلال موقع نتائجنا، ويمكنك الاستفسار من خلال الخطوات التالية:

في البداية عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي للتحقق من الدرجات، وهو موقع وزارة التربية العراقية.

بعد ذلك، عليك النقر فوق رمز الدرجة المتوسطة الثالثة.

اكتب الآن جميع معلومات الطالب المتعلقة بالاسم الكامل ورقم الجلوس.

انقر الآن على أيقونة “إظهار نتيجة الطالب” وبعد ذلك ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالنتائج.

هل ظهرت نتائج الصف الثالث متوسط 2023

يريد الجميع معرفة ​​نتائج الصف الثالث متوسط في الدور الأول لعام 2023، لذلك أصبح حدثا كبيرًا للطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق بعد امتحانات 17 يوليو 2023، وبعدها مرحلة التحضير للصفوف، بدأ إعلان النتائج، لأن هذا سيحدد مصير الطلاب ومستقبلهم في حياتهم القادمة.