رابط كشوفات نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول جميع المحافظات الان
رابط كشوفات نتائج الثالث المتوسط
وأعلنت وزارة التربية والتعليم قبل أيام أنها ستعتمد نتائج الصف الثالث متوسط 2023 في 19 محافظة عراقية بعد الانتهاء من التصحيح، وينتظر طلاب هذا الصف إعلان النتائج، ويمكن للطلبة الراغبين في الحصول على درجات ممتازة، وخاصة من يحتل المرتبة الأولى في صفوف أقرانهم في المدارس، التحقق من درجاتهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رقم امتحان الطالب.
رابط كشوفات نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول
يمكنك الآن التحقق من نتائج الصف الثالث متوسط للدور الأول لعام 2023 وجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بدرجات جميع الطلاب من خلال موقع نتائجنا، ويمكنك الاستفسار من خلال الخطوات التالية:
- في البداية عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي للتحقق من الدرجات، وهو موقع وزارة التربية العراقية.
- بعد ذلك، عليك النقر فوق رمز الدرجة المتوسطة الثالثة.
- اكتب الآن جميع معلومات الطالب المتعلقة بالاسم الكامل ورقم الجلوس.
- انقر الآن على أيقونة “إظهار نتيجة الطالب” وبعد ذلك ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالنتائج.
هل ظهرت نتائج الصف الثالث متوسط 2023
يريد الجميع معرفة نتائج الصف الثالث متوسط في الدور الأول لعام 2023، لذلك أصبح حدثا كبيرًا للطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق بعد امتحانات 17 يوليو 2023، وبعدها مرحلة التحضير للصفوف، بدأ إعلان النتائج، لأن هذا سيحدد مصير الطلاب ومستقبلهم في حياتهم القادمة.
- وزارة التربية والتعليم العراقية تبذل قصارى جهدها لإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، قائلة إن عملية التصحيح مستمرة بشكل سريع ودقيق، بنسبة نجاح مبدئية 90٪، وعلامات التصحيح الأولية وصلت إلى حوالي 70٪.
- كما سيتم نشر النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة وكذلك من خلال موقع نتائجنا على شبكة الإنترنت، موقع الوزارة لتقديم نتائج الاستعلام.