لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 شهر يوليو عبر موقع المصرية للاتصالات
يبحث العديد من الأشخاص عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وعن رابط للاستعلام عن الفاتورة على محرك البحث الشهير جوجل، سيتم سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 بدءًا من يوم 15 يوليو، وتُمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل، حتى 14 أغسطس 2023 دون فرض غرامات، ومن ثم ستقوم الشركة بتحويل العملاء غير المسددين للفاتورة إلى نظام الاستقبال فقط اعتبارًا من يوم 15 أغسطس 2023.
معرفة فاتورة التليفون الأرضي
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قرارها بتحويل عملاء خدمة التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، تم إرسال رسالة إلى العملاء لإعلامهم بالتحول إلى النظام الجديد وشرح كيفية التعامل معه، وقد بدأت الشركة بإرسال رسائل نصية لعملاء الدفع المسبق لتذكيرهم بسداد قيمة اشتراك الثلاثة أشهر القادمة، والتي تبدأ من يوليو الحالي.
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
يتاح للعملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 من خلال لينك موقع المصرية للاتصالات، حيث سيتم توجيههم إلى الرابط المناسب للاستعلام، كما يمكن للعملاء الحصول على قيمة الفاتورة فور صدورها عن طريق الاتصال بالرقم 19777 وطلب معرفة التفاصيل المتعلقة بالفاتورة.
خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو
- قم بالدخول على الموقع الالكتروني للشركة من خلال هذا الرابط ( https://billing.te.eg/ar-eg ).
- قم بإدخال كود المحافظة ثم رقم التليفون الخاص بك.
- ثم اضغط على أيقونة اظهار الفواتير.