لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 شهر يوليو عبر موقع المصرية للاتصالات

يبحث العديد من الأشخاص عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وعن رابط للاستعلام عن الفاتورة على محرك البحث الشهير جوجل، سيتم سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 بدءًا من يوم 15 يوليو، وتُمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل، حتى 14 أغسطس 2023 دون فرض غرامات، ومن ثم ستقوم الشركة بتحويل العملاء غير المسددين للفاتورة إلى نظام الاستقبال فقط اعتبارًا من يوم 15 أغسطس 2023.

معرفة فاتورة التليفون الأرضي