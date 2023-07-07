رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس moe.gov.ye

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم اليمنية خلال الآونة الأخيرة، حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على النتيجة بكل سهولة ويسر، حيث صرح مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح اوراق الاجابة ، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم رفع النتيجة على الموقع فور اعتمادها من قبل وزير التعليم اليمنى.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

حيث صرح وزير التعليم اليمني خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من رفع نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 على الموقع الرسمي للوزارة، وأشاد سيادته بالدور الكبير التي قامت به القيادات التعليمية منذ بداية العام الدراسي، حتى انتهاء الامتحانات وعملية التصحيح ورصد الدرجات ، وأشار الوزير أن نسب نجاح الثانوية العامة في اليمن هذا العام تخطت العام الماضي، وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الماضي.

خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

حيث تتيح وزارة التعليم اليمنية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 من خلال رابط الكتروني خاص تيسيراً للطلاب وأولياء الأمور وتوفيراً للوقت والمجهود، وإليكم خطوات الاستعلام.