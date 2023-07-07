“شوكت صدرت”.. نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم PDF الدور الاول عبر موقع وزاة التربية العراقية الرسمي

نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم، حالة من القلق والتوتر الحاد يعيشها الطلاب قي انتظار ظهور نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم في عموم المحافظات العراقية “دهوك، ذي قار، كركوك، القاسية، النجف،…”، حيث تأخر الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2023 بشكل ملحوظ نظرا لعدم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وتقدم لكم أسرة “البديل” خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023، فتابعونا.

نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم

وقد صرحت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم سيتم الاعلان عنها قريبا عبر الموقع الرسمي لها على شبكة الانترنت بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعداد كشوف بها أسماء الطلاب ودرجاتهم في كل المواد بشكل تفصيلي، حاليا يتم العمل على قدما وساق للانتهاء من تلك الاعمال ومن ثم الكشف عن النتيجة، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

قم بالدخول غلى قسم نتائج الطلاب.

اختر نتائج الثالث المتوسط 2023.

حدد السنة الدراسية للطالب.

أدخل اسم الطالب والرقم الامتحاني بدقة.

اضغط على “البحث” لعرض نتائجك.

كما يمكنك الضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجانب اسم محافظتك، ليتم تنزيل كشوف النتيجة PDF على جهازك.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 PDF

الجدير بالذكر أن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 في عموم المحافظات العراقية سيتم الاعلان عنها خلال مؤتمر صحفي سيعقده السيد الوزير علي مخلف بمقر الوزارة للكشف عن أعداد الراسبين والناجحين، وكذلك نسبة النجاح العامة في تلك المرحلة على الرغم من أن النتيجة ستعلن بشكل تدريجي وليست دفعة واحدة، الجدير بالذكر أن نتائج الصف الثالث متوسط تعتبر حجر الزاوية في مشوار الطالب التعليمي.

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ويمكنك ترك اسمك ورقمك الامتحاني بالتعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.