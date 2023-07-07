“من هنــا” رابط التقديم على الكلية العسكرية 2023 الأصلي والمستندات والشروط المطلوبة

ارتفعت مؤشرات البحث عن رابط التقديم على الكلية العسكرية 2023، حيث تعد الكليات العسكرية حلم الكثير من الشباب الراغبين في خدمة الوطن والالتحاق بها، كما أنها تكون فرصة للمنضمين لتطوير مهاراتهم العسكرية والقيادية، على أن يكون المتقدم مستوفي الشروط المطلوبة من أجل الالتحاق بها.

رابط التقديم على الكلية العسكرية 2023

وفي هذا الصدد يبحث الكثير من الشباب عن الرابط الالكتروني الذي يمكن من خلال التقديم للكليات العسكرية، خاصة بالتزامن مع اقتراب الانتهاء من اختبارات نهاية العام للثانوية العامة، وهي شرط أساسي للتقدم الى الكلية، خاصة في مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية، وأتاحت الوزارة رابط الكتروني للتقديم وذلك من خلال اتباع الآتي:

قم بالدخول الى موقع الكلية العسكرية المصرية على الرابط: https://academy.mod.gov.eg/

ابحث عن زر “إنشاء حساب” أو “تسجيل جديد” على صفحة البداية

قم بملء النموذج المطلوب بالمعلومات الشخصية لإنشاء حساب جديد.

ستتلقى رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الذي قمت بتوفيره أثناء إنشاء الحساب

قم بالتحقق من بريدك الإلكتروني واتبع الرابط المرفق لتفعيل حسابك.

تعبئة وتقديم طلب التسجيل

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بإنشائها.

قم بتعبئة النموذج المطلوب للتسجيل في الكلية العسكرية

قم بتقدبم جميع المعلومات المطلوبة بدقة وصحة.

قم بالنقر على زر “تقديم الطلب” أو “إرسال” لتقديم طلبك للتسجيل في الكلية العسكرية

شروط الانضمام للكليات العسكرية 2023

وحددت الكليات العسكرية بعض الشروط الواجب توافرها من أجل التقديم منها أن يكون الطالب مصري الجنسية من الأبوين، معافى من جميع الأمراض المزمنة، حاصل على شهادة الثانوية العامة من عمر الـ 18 الى 22.