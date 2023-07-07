اعرف حالًا.. خطوات عمل تظلم على درجات الدبلومات الفنية 2023 وتنسيق الكليات والمعاهد

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتائج الدبلومات الفنية لجميع الشعب في كل محافظات جمهورية مصر العربية، وجدنا عدد كبير من الطلاب غير راضٍ عن نتيجته، بل وبدأ هؤلاء الطلاب بالبحث عن خطوات عمل تظلم على درجات الدبلومات الفنية 2023، وذلك من أجل الاعتراض على النتيجة ومعرفة هل هذا حقهم الفعلي أم أن هُناك مشكلة ما في درجاتهم، وبتقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل تقديم تظلم خطوة بخطوة فتابعوا معنا.

خطوات عمل تظلم على درجات الدبلومات الفنية 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية أن هُناك عدد من الخطوات التي ينبغي اتباعها حتى يتم تقديم طلب تظلم على النتائج، حيث تأتي خطوات التقديم وفقًا لما يلي:

على الطالب أن يُسدد الرسوم الخاصة بالتظلمات وهي مبلغ 100 جنيه مصري لكل مادة يرغب في تقديم طلب تظلم.

يذهب الطالب إلى مكان لجنة النظام والمراقبة التابع لمحافظته من أجل الاطلاع على كراسة إجابته في المادة الذي يرغب في تقديم التظلم بها.

تُحدد اللجنة موعد لعمل التظلم والاطلاع على أوراقه.

يتم تشكيل لجنة من أجل فحص كراسة إجابة الطالب وإن كان مستحقًا لدرجات فيتم ردها له وإضافتها لمجموعه الكلي بإذن الله.

تظلمات الدبلومات للعام 2023

ذكرنا لكم خطوات عمل تظلم على درجات الدبلومات الفنية 2023، وبالنسبة لموعد فتح باب التظلمات، فمن المفترض أن يبدأ غدًا السبت الثامن من شهر يوليو من عام 2023، حيث تستمر عملية فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين كاملين، وبالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات.