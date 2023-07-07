حقيقة وفاة الحارس ادوين فان دير سار .. فان دير سار يتعرض لنزيف في الرأس

شهدت الساعات الماضية حزن كبير للغاية عقب انتشار بعض الانباء حول وفاة الحارس المخضرم الهولندي ادوين فان دير سار وذلك عقب تعرضة لنزيف في الرأس .

فان دير سار يتعرض لنزيف في الرأس

اكدت الانباء انه تم نقلة للعناية المركز الشديدة بالوقت الحالي وجاري متابعة الحالة الخاصة باللاعب الاسطورة .

من هو ادوين فان دير سار

إدوين فان دير سار هو لاعب كرة قدم سابق من هولندا. وُلد في 29 أكتوبر 1970 في فورنهاوت، هولندا. كان فان دير سار حارس مرمى موهوب ولعب لعدة أندية كبيرة خلال مسيرته المهنية.

اشتهر إدوين فان دير سار بمستواه الرائع كحارس مرمى، وكان يتميز بالثقة والمرونة والردود السريعة. بدأ مسيرته الكروية مع نادي أياكس أمستردام في هولندا، حيث قضى أكثر من تسع سنوات وحقق العديد من البطولات المحلية والأوروبية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا في عامي 1995 و 2008.

بعد تألقه مع أياكس، انتقل فان دير سار إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في عام 1999، ولعب للفريق لمدة أربعة مواسم قبل الانتقال إلى نادي فولهام الإنجليزي في عام 2005. قضى فترة ناجحة في فولهام وأصبح أحد أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي.

في عام 2005، قرر فان دير سار العودة إلى نادي أياكس حيث بدأ مسيرته، ولعب معهم لموسمين قبل أن يعتزل كرة القدم في عام 2011.

بعد اعتزاله، اتجه فان دير سار إلى مجال الإدارة والإدارة الرياضية. في الوقت الحالي، يشغل منصب المدير التنفيذي لنادي أياكس أمستردام، وقد تحقق العديد من النجاحات في تلك الوظيفة بما في ذلك تحقيق البطولات المحلية والعودة بأياكس إلى المستوى الأوروبي العليا.

إدوين فان دير سار يُعتبر واحدًا من أعظم حراس المرمى في تاريخ كرة القدم وله مسيرة حافلة بالإنجازات على المستوى النادي والمنتخب الوطني الهولندي.