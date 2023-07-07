ظهرت الان pdf.. رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية

‏بعد ان قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن أسماء المشمولين ‏‏على المنصة مظلتي الإلكترونية لذلك ازداد البحث على الإنترنت من قبل المستفيدين للاستعلام عن رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 ‏حيث أطلقت الوزارة حوالي 300,000 ‏طلب من قبل المواطنين الذين ليس لديهم دخل لذلك قامت الوزارة بالإعلان عن ذلك البرنامج لمساعدة الأسر الفقيرة لتحسين المستوى المعيشي ‏فصل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من البلاد و خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم التفاصيل الكاملة عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية و رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023.

رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

‏وفي نفس هذا السياق ‏قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن الشروط اللازمة للحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة وتتمثل الشروط في التالي:

‏أولا ‏أن يكون الشخص المستحق حاصل على الجنسية العراقية.

‏ثانيا أن يكون الشخص المستحق لديه أسرة لا تقل عن أربعة أفراد.

‏أن يكون عمر الشخص المستحق ‏يتراوح من 18 حتى 60 عام للرجال والإناث يتراوح من 15 حتى 55 عام.

‏لابد أن يكون الشخص المستحق سبق له التسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.

‏لابد أن يكون الشخص المستحق لا يملك ممتلكات أو أصول لها قيمه او لدي تأمين اجتماعي وصحى.

‏آلية الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

‏يمكن للمواطنين المستفيدين الاستعلام عن أسماء ال مشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الدخول على منصة مظلتي التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاطلاع على قائمة الأسماء وذلك من خلال متابعة هذه الخطوات: