ظهرت الان pdf.. رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية
بعد ان قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن أسماء المشمولين على المنصة مظلتي الإلكترونية لذلك ازداد البحث على الإنترنت من قبل المستفيدين للاستعلام عن رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 حيث أطلقت الوزارة حوالي 300,000 طلب من قبل المواطنين الذين ليس لديهم دخل لذلك قامت الوزارة بالإعلان عن ذلك البرنامج لمساعدة الأسر الفقيرة لتحسين المستوى المعيشي فصل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من البلاد و خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم التفاصيل الكاملة عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية و رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023.
رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023
وفي نفس هذا السياق قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن الشروط اللازمة للحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة وتتمثل الشروط في التالي:
- أولا أن يكون الشخص المستحق حاصل على الجنسية العراقية.
- ثانيا أن يكون الشخص المستحق لديه أسرة لا تقل عن أربعة أفراد.
- أن يكون عمر الشخص المستحق يتراوح من 18 حتى 60 عام للرجال والإناث يتراوح من 15 حتى 55 عام.
- لابد أن يكون الشخص المستحق سبق له التسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
- لابد أن يكون الشخص المستحق لا يملك ممتلكات أو أصول لها قيمه او لدي تأمين اجتماعي وصحى.
آلية الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
يمكن للمواطنين المستفيدين الاستعلام عن أسماء ال مشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الدخول على منصة مظلتي التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاطلاع على قائمة الأسماء وذلك من خلال متابعة هذه الخطوات:
- أولا زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- ثم انقر على تقديم طلب بمنصة مظلتي الإلكترونية.
- ثم قم بالضغط على خانة الوجبة التاسعة في العراق.
- بعدها قم بتحديد الرعاية الاجتماعية.
- ثم اكتب جميع البيانات اللازمة منك والتأكد من صحتها.
- ثم انقر على خانة الاستعلام.
- انتظر حتى تظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين في الرعاية الاجتماعية.