تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا apk 2023 للاندوريد والايفون أخر إصدار برابط مباشر

تم إصدار تطبيق نتائج البكالوريا سوريا apk للاندوريد والايفون من قبل وزارة التربية والتعليم السورية. يهدف هذا التطبيق إلى تسهيل الوصول لنتائج الامتحانات النهائية لجميع الطلاب والطالبات. وبسبب انتشار فيروس كورونا وتعليق التدريبات، أصبح من الضروري للطلاب إرسال استفساراتهم حول النتائج من خلال هذا التطبيق.

تحميل تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2023

تم نشر تطبيق نتائج امتحانات الصف التاسع الدورة الأولى 2023 على موقع وزارة التربية السورية، ويمكن الحصول عليه عن طريق تحميل التطبيق الرسمي moed.gov.sy results v1.5 apk. يتيح هذا التطبيق الوصول إلى نتائج شهادة الثانوية البكالوريا وشهادة التعليم الأساسي (التاسع) والإعدادية الشرعية بالإصدار الجديد المحدث.

تطبيق نتائج الامتحانات 2023 moed results

اسم التطبيق: نتائج الامتحانات السورية.

نظام التشغيل: Android.

الحجم: 16.6 MB.

أحدث إصدار: 2023.

تاريخ التحديث: 28-07-2023.

المطور: Ministry of Education.

الترخيص: مجاني.

تحميل تطبيق نتائج امتحانات سوريا apk

فور لكم البديل الإخباري روابط تنزيل تطبيق نتائج امتحانات سوريا 2023 apk للاندوريد والتي من خلالها سوف يتمكن كافة الطلاب وبشكل خاص طلاب الصف التاسع من الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب.

تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات للاندرويد برابط apk : هنـــــا

تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات للاندرويد apk رابط ثاني: هنـــــا

أدلى نائب الوزير بتصريح بأن هذا تطبيق نتائج امتحانات سوريا 2023 مخصص لجميع الشهادات ابتداءً من المرحلة الإعدادية “التعليم الأساسي” لإعلان نتائج الصف التاسع في سوريا، بالإضافة إلى الشهادة الثانوية العامة في فروعها العلمية والأدبية والشرعية والنسوية والهندسية، ليشمل التطبيق جميع المراحل التعليمية المختلفة بكل فروعها وتخصصاتها.