اجازات بالجملة مستنياكم.. موعد اجازة راس السنة الهجرية 2023 والاجازات المتبقية بعد العيد

بعد إجازة عيد الأضحى 2023، ستأتي اجازة راس السنة الهجرية 2023 كأول إجازة رسمية لهذا العام، يحتفل المسلمون في اليوم الأول من شهر محرم برأس السنة الهجرية، وذلك تخليدًا لذكرى هجرة رسولنا الكريم من مكة إلى المدينة المنورة، بالنسبة لمصر، فإن إجازة رأس السنة الهجرية 2023 تُعتبر إجازة رسمية لكل العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص. وبموجب هذه الإجازة، يتم منح العاملون في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية بأجر كامل.

اجازة راس السنة الهجرية 2023

في تاريخ 19 يوليو 2023م، سيكون اليوم الأول من شهر محرم في العام الهجري 1445. وفيما يتعلق بداية العام الهجري الجديد 2023، من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء إعلانًا رسميًا بهذا الشأن. قد يتم تأجيل اجازة راس السنة الهجرية 2023 إلى نهاية الأسبوع، وذلك حسب العادة السائدة في تأجيل الإجازات الرسمية التي تقع خلال منتصف الأسبوع، لتمنح المواطنين فرصة للاستمتاع بإجازة طويلة.

من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتمكينهم من قضاء عطلة طويلة متصلة بنهاية الأسبوع، قام مجلس الوزراء بإصدار إعلان سابق يقضي بمنح يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من قطع الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، تم تبني هذا القرار في عام 2020، ولقد شهد تطبيقه توسعًا ملحوظًا. يتم تأجيل غالبية الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس، مما يسمح للمواطنين بتخصيص هذه الفترة بما يتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم.

الاحازات المتبقية بعد العيد الأضحي

تعتبر اجازة راس السنة الهجرية 2023 واحدة من الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، إليكم جدول الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام:

الأربعاء 19 يوليو – إجازة رأس السنة الهجرية 2023.

الأحد 23 يوليو – عيد ثورة 23 يوليو 1952.

الأربعاء 27 سبتمبر – المولد النبوي الشريف.

الجمعة 6 أكتوبر – عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

هذه الإجازات الرسمية ستمنح الفرصة للأفراد للاستمتاع ببعض الوقت الراحة والاحتفال بالمناسبات الهامة في البلاد.