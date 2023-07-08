نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2023 ملازمنا mlazmna جميع المحافظات| نتائج الامتحانات التمهيدية 2023 pdf

سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2023 في جميع المحافظات. يتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الأول ومراجعة وتصحيح أوراق الطلاب. من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التصحيح في الساعات القليلة القادمة من خلال موقع النتائج الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية وموقع إلكتروني ناجح. سنوفر لكم التفاصيل التفصيلية.

نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2023 ملازمنا

تُعلَن نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك حسبما جاء في تصريحات عدد من مسؤولي التعليم بوزارة التربية العراقية، حيث أكدوا على تخصيص فريق إداري على درجة كفاءة مميزة للقيام بمراجعة أوراق الاختبار لِكَيْ يضمنوا منح كُل طالبِ حقوقه دون خروجها عن النظام قبل تقديمها بشكل رسمي إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

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سنقدم لَكُم رابطَ الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2023 عبر موقع وزارة التربية العراقية، ونواصل الشروحات والإرشادات البسيطة في الفقرات التالية من هذا المقال.

نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 عبر رابط وزارة التربية العراقية

استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023 دور أول بالرقم الامتحاني موقع وزارة التربية العراقية يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول مباشر إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اضغط هنا.

ثم انقر هنا لاختيار (المستوى الثالث المتوسط).

بعد ذلك، حدد المديرية التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.

ثم أدخل اسم الطالب ورقم مقعده.

بعد ذلك، قم بالنقر على خانة عرض النتيجة