فورا.. أحصل على نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 جميع المحافظات “صنعاء”

تم البدء في أعمال التصحيح الخاصة بامتحانات الثانوية العامة في اليمن فور انتهاء الامتحانات، وشارك في هذه الأعمال فريق كبير من المعلمين داخل كافة كنترولات الثانوية بالمحافظات وقد تم التنويه على جميع المصححين بأهمية مراعاة الدقة أثناء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وذلك لتجنب وجود أي أخطاء في درجات الطلاب.

نتيجة شهادة الثانوية العامة في اليمن

وبالنسبة لموعد إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة في اليمن، فقد أعلنت الوزارة بأن النتيجة ستكون متاحة لجميع الطلاب عبر شبكة الإنترنت فور اعتمادها رسميا وسيتم الإعلان عن النتيجة من خلال مؤتمر صحفي رسمي، كما سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الناجحين بالثانوية ويجب متابعة التحديثات الرسمية على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية لمعرفة موعد إعلان النتائج وأي تحديثات أخرى متعلقة بنتائج الثانوية العامة في اليمن.